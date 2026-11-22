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S príchodom zimy treba myslieť s potravou aj na vtáky
Kŕmidlo počas prikrmovania stále kontrolujme, odstraňujme zvyšky potravy a trus a aspoň raz týždenne ho dôkladne vyčistíme a necháme vyschnúť.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - S príchodom zimy treba myslieť aj na vtáky, ktoré si veľa potravy v tomto období nenájdu. Ich prežitie môže závisieť aj od pravidelného dopĺňania kŕmidiel. Tuky a energiu si výdatne doplnia slnečnicou, orieškami či lojom. Na sociálnej sieti o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko.
Ľudia by ich však mali podľa ornitológov prikrmovať bezpečne. Poukazujú pri tom na pravidelnosť prikrmovania. „Vtáky sú prispôsobivé a bystré živočíchy a ľahko sa naučia navštevovať konkrétne miesta s ľahko dostupnou potravou, od ktorých sa však stávajú závislými. Len čo prerušíte pravidelné dopĺňanie kŕmidla, môžu hladovať. Pri extrémnych mrazoch či silvestrovských ohňostrojoch sa im takáto náhla zmena môže stať osudnou,“ priblížili.
Druhou zásadou je čisté a vydezinfikované kŕmidlo. Na miestach, kde sa stretáva viacero vtákov, sa môžu podľa organizácie ľahko šíriť infekčné ochorenia a parazity, najmä tzv. kŕmidlová choroba (trichomoniáza), ktorá postihuje hlavne zelienky a pinky. „Do kŕmidla nasypte len toľko krmiva, koľko vtáky zjedia, nenechajte ich o hlade, ale zároveň nenechávajte na kŕmidle žiadne zvyšky. Najmä vo vlhkom a daždivom počasí môže byť premočené krmivo zdrojom smrteľne nebezpečných ochorení, okrem trichomoniázy sa môže stať zdrojom toxických plesní,“ ozrejmila SOS/BirdLife.
Tvrdí, že kŕmidlá treba pravidelne čistiť použitím dezinfekcie alebo alkoholu. Bezpečnejšie a praktickejšie sú tak plastové kŕmidlá, ktoré sa dajú umyť ľahšie ako drevené. Samozrejmosťou by mala byť strieška na kŕmidle.
Treba dbať aj na bezpečné skladovanie krmiva. SOS/BirdLife pripomína, že musí byť v suchu, pod strechou, ideálne vo vnútri. Netreba ho skladovať ani v pivnici, kde je vlhko. Trichomoniáza sa môže šíriť napríklad vo vlhkej slnečnici skladovanej vo veľkých plastových vreciach. Ornitológovia preto odporúčajú menšie papierové vrecia pred veľkými baleniami.
Kŕmidlo počas prikrmovania stále kontrolujme, odstraňujme zvyšky potravy a trus a aspoň raz týždenne ho dôkladne vyčistíme a necháme vyschnúť. Ak spozorujeme choré alebo apatické vtáky, ktoré posedávajú našuchorené a malátne, prikrmovanie na pár týždňov prerušíme, kŕmidlo vyčistíme a vydezinfikujeme.
Ľudia by ich však mali podľa ornitológov prikrmovať bezpečne. Poukazujú pri tom na pravidelnosť prikrmovania. „Vtáky sú prispôsobivé a bystré živočíchy a ľahko sa naučia navštevovať konkrétne miesta s ľahko dostupnou potravou, od ktorých sa však stávajú závislými. Len čo prerušíte pravidelné dopĺňanie kŕmidla, môžu hladovať. Pri extrémnych mrazoch či silvestrovských ohňostrojoch sa im takáto náhla zmena môže stať osudnou,“ priblížili.
Druhou zásadou je čisté a vydezinfikované kŕmidlo. Na miestach, kde sa stretáva viacero vtákov, sa môžu podľa organizácie ľahko šíriť infekčné ochorenia a parazity, najmä tzv. kŕmidlová choroba (trichomoniáza), ktorá postihuje hlavne zelienky a pinky. „Do kŕmidla nasypte len toľko krmiva, koľko vtáky zjedia, nenechajte ich o hlade, ale zároveň nenechávajte na kŕmidle žiadne zvyšky. Najmä vo vlhkom a daždivom počasí môže byť premočené krmivo zdrojom smrteľne nebezpečných ochorení, okrem trichomoniázy sa môže stať zdrojom toxických plesní,“ ozrejmila SOS/BirdLife.
Tvrdí, že kŕmidlá treba pravidelne čistiť použitím dezinfekcie alebo alkoholu. Bezpečnejšie a praktickejšie sú tak plastové kŕmidlá, ktoré sa dajú umyť ľahšie ako drevené. Samozrejmosťou by mala byť strieška na kŕmidle.
Treba dbať aj na bezpečné skladovanie krmiva. SOS/BirdLife pripomína, že musí byť v suchu, pod strechou, ideálne vo vnútri. Netreba ho skladovať ani v pivnici, kde je vlhko. Trichomoniáza sa môže šíriť napríklad vo vlhkej slnečnici skladovanej vo veľkých plastových vreciach. Ornitológovia preto odporúčajú menšie papierové vrecia pred veľkými baleniami.
Kŕmidlo počas prikrmovania stále kontrolujme, odstraňujme zvyšky potravy a trus a aspoň raz týždenne ho dôkladne vyčistíme a necháme vyschnúť. Ak spozorujeme choré alebo apatické vtáky, ktoré posedávajú našuchorené a malátne, prikrmovanie na pár týždňov prerušíme, kŕmidlo vyčistíme a vydezinfikujeme.