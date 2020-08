Rýchla móda musí podľa predstaviteľov rozvojových organizácií skončiť

Bratislava 24. augusta (TASR) – Výroba textilu a produkcia odevov je jedným z najviac znečisťujúcich a krutých priemyslov na svete. Tvrdia to predstavitelia Platformy rozvojových organizácií Ambrela, ktorí vydali publikáciu o textilnom a odevnom priemysle. Tá radí, ako skoncovať s rýchlou módou.



Vznik takzvanej rýchlej módy má pôvod v 80. rokoch 20. storočia, keď veľkí americkí výrobcovia začali presúvať výrobu oblečenia do nízkopríjmových krajín globálneho juhu, napríklad do Bangladéša či Vietnamu. Znížili tak cenu oblečenia na úkor životného prostredia a tiež kvality života pracovníkov.



Na podnet Ambrely, ktorá združuje organizácie venujúce sa globálnemu vzdelávaniu a znižovaniu chudoby v krajinách globálneho juhu, spracovali túto tému autorky z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN).



„Presunom výroby do krajín globálneho juhu textilný priemysel síce priniesol živobytie množstvu ľudí, neporovnateľne viac však na ňom zarábajú majitelia módnych značiek. Negatívny dosah to malo aj na Slovensko, kde mal textilný a odevný priemysel veľkú tradíciu a bol silným pilierom jeho hospodárstva," pripomína spoluautorka publikácie z INCIEN Martina Ľuptáková.



Lacné oblečenie podľa nej prináša nielen vykorisťovanie pracovníkov, ale aj utrpenie množstva zvierat, využívanie veľkého množstva prírodných zdrojov, únik škodlivín do životného prostredia a veľké množstvo odpadu, ktoré vzniká počas celého životného cyklu odevov.



„Preto má výrazný podiel na klimatickej kríze," hovorí Ľuptáková. „Je načase tento biznis zmeniť a spraviť ho udržateľnejším, v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja do roku 2030, k plneniu ktorých sa zaviazala i naša republika," dopĺňa editorka publikácie Ivana Uličná z Ambrely.



Publikácia Textilný a odevný priemysel – Problémy a riešenia ponúka zhrnutie informácií o dosahu textilného a odevného priemyslu na životné prostredie, životy ľudí a zvierat. Obsahuje tiež prehľad aktuálnych politík Európskej únie a Slovenska týkajúcich sa odpadu z textilu.