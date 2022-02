S. Síthová: Prezenčne sa v školách vzdeláva 79,4 percenta tried

Bratislava 2. februára (TASR) - Prezenčne sa v školách vzdeláva 79,4 percenta tried. Počas stredajšieho rokovania vlády to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová. Dáta rezortu školstva nahlásilo viac ako 90 percent škôl. Uplynulý týždeň sa urobilo rekordných 617.964 samotestov.



"Napriek tomu, že situácia je taká, že sa prezenčne vzdeláva niečo menej percent žiakov ako minulý týždeň, tak je to situácia, ktorú sme čakali a boli sme na ňu pripravení," skonštatovala štátna tajomníčka rezortu školstva. Poukázala na to, že stále je väčšina škôl, ktorá nemá ani jednu triedu v karanténe.







Pozitivita na ochorenie COVID-19 u zamestnancov škôl je podľa nej necelých päť percent, čo sa týka všetkých žiakov ide o 3,1 percenta. "Počas žiakov v dištančnej forme vzdelávania neznamená, že všetci žiaci sú pozitívni na ochorenie COVID-19," vysvetlila.



O nákupe ďalších antigénových samotestov, ktoré budú určené na testovanie v školách, budú zástupcovia rezortu školstva informovať v nasledujúcich dňoch. Vláda rokovanie o návrhu ďalšieho nákupu antigénových testov zo spoločného obstarávania Európskej komisie v stredu prerušila.