Š. Smoter: Na infolinke RÚVZ nie je sekunda, keď by nezazvonil telefón

Bratislava 26. apríla (TASR) – Na linke regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorá slúži občanom 24 hodín denne a venuje sa novému koronavírusu, neexistuje počas dňa sekunda, keď by nezazvonil telefón. Tvrdí to študent piateho ročníka medicíny na Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Šimon Smoter, ktorý verejnosti takouto formou poskytuje informácie o novom koronavíruse. Informuje o tom UK na svojom webe.



Počas dennej zmeny od 8.30 do 16.00 h sa na linke striedajú dvaja. Tretí člen tímu obsluhuje linku pre hlásenia výsledkov testovaných pacientov s ochorením COVID-19. Po 16.00 h si telefón s informáciami berie na nočnú zmenu jeden z tímu domov. Okrem toho medici konzultujú informácie aj s tými, ktorí sú mimo služby, v prípade, že nastane komplikovaná situácia. Takou bol napríklad pacient vo výkone trestu s podozrením na ochorenie.



"O pomoci som sa nerozhodoval. Bola to pre mňa úplne automatické," uviedol Smoter. I napriek dobrovoľníckej činnosti stíha školu bez ťažkostí. "Keďže od tretieho ročníka som zamestnaný na Anatomickom ústave Lekárskej fakulty UK, zapájam sa aj do online výučby. Každý týždeň pripravujem pre študentov prednášku z jednotlivých orgánových sústav, ktoré mali byť toho času preberané v rámci pitiev," doplnil. Po skončení školy sa chce venovať chirurgii.



Smoter uviedol, že na infolinku volajú rôzni ľudia. Väčšina je slušných, ale sú aj agresívni, ktorí nadávajú a vyhrážajú sa. Nájdu sa však aj takí, ktorí volajú, lebo si chcú podebatovať o súčasnej situácii alebo majú rady na zvládnutie situácie. "Vtedy musíme hovor čo najskôr ukončiť, keďže na linke čaká aj desať ďalších ľudí, ktorí potrebujú našu konzultáciu viac," vysvetlil študent medicíny a dodal, že počas dňa prakticky neexistuje sekunda, keď by telefón nezvonil. Väčšinu vybavia za pár minút, sú však aj polhodinové telefonáty, ktoré treba riešiť s lekárom, políciou alebo inou inštitúciou.