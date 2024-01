S. Unčík: Technické vzdelávanie je jedným z pilierov ekonomiky krajiny

Bratislava 23. januára (TASR) - Technické vzdelávanie je podľa dekana Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Stanislava Unčíka jedným z pilierov ekonomiky každej krajiny. Bez technicky vzdelaných ľudí, bez technickej inteligencie nemôže napredovať žiadna krajina, uviedol to na štvrtkovom podujatí pri príležitosti 85. výročia začatia prvej výučby na STU.



Za dlhodobý cieľ si stavebná fakulta podľa jej dekana kladie väčšiu internacionalizáciu vzdelávania. Rovnako zapojenie zahraničia do ich vzdelávania, či už významných profesorov zo zahraničia alebo zvýšenie mobility študentov oboma smermi. Tiež chcú vytvárať spoločné študijné programy s renomovanými zahraničnými univerzitami, robiť spoločné doktorandské štúdium s týmito univerzitami, čo už u nich aj prebieha. "Internacionalizácia vzdelávania, ale aj vedy je asi najdôležitejšou témou súčasnosti, ale aj najdôležitejšou úlohou, ktorá pred nami v oblasti vzdelávania aj vedy stojí," dodal.



Rektor STU Oliver Moravčík považuje za jedny z najväčších posunov, ktoré univerzita dosiahla, odkedy na nej profesijne pôsobí, to, že sa stali členom Európskej asociácie univerzít. "Preto by som povedal, že patríme do prvej triedy európskych technických univerzít, ktorá nám zabezpečuje úzku spoluprácu s desiatimi partnermi v Európskej únii," zhodnotil pôsobenie univerzity s tým, že si myslí, že sa majú od svojich partnerov, čo učiť. Na druhej strane vie podľa neho STU ponúknuť zaujímavé segmenty. Myslí si, že v horizonte desať až pätnásť rokov budú podľa neho patriť medzi solídne, európske, technické univerzity.



Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave si pripomenula 85. výročie začatia výučby na vtedajšej Vysokej škole technickej Dr. M. R. Štefánika v jej dočasnom sídle v Martine, ktorá od roku 1939 pôsobila v Bratislave pod názvom Slovenská vysoká škola technická, od roku 1991 Slovenská technická univerzita v Bratislave. Prvé, zakladajúce tri odbory, ktoré bolo vtedy možné študovať, mali stavebné zameranie.



Toto výročie sa rozhodla stavebná fakulta STU pripomenúť si štvrtkovým slávnostným podujatím vo svojej kompletne zmodernizovanej Aule akademika Bellu. Za 85 rokov svojej existencie fakulta vychovala takmer 9300 bakalárov a 35.000 inžinierov. Fakulta má v súčasnosti 2280 študentov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia a 148 študentov na doktorandskom stupni štúdia.