S vetrom treba počítať najmä na západnom Slovensku

Bratislava 22. januára (TASR) - S vetrom treba v pondelok počítať od 10.00 do 19.00 h v okresoch Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Na vietor na horách si treba dávať pozor od pondelka 9.00 do utorka (23. 1.) 5.00 h najmä v okresoch stredného a severného Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe a pre oba javy vydal výstrahu prvého stupňa.



SHMÚ informoval, že vietor sa môže vyskytnúť v takmer všetkých okresoch Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja a v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Jeho rýchlosť môže dosahovať 65 až 75 kilometrov za hodinu. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa.



Poľadovica sa môže vyskytnúť na takmer celom západnom Slovensku od pondelka 19.00 h do utorka 6.00 h. Meteorológovia upozornili aj na vietor na horách, ktorý sa môže objaviť v takmer všetkých okresoch Žilinského kraja a v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica od pondelka 9.00 h do utorka 5.00 h. Jeho rýchlosť môže dosahovať 110 až 135 kilometrov za hodinu. Pre oba javy platí výstraha prvého stupňa.



Hydrológovia informovali, že výstraha druhého stupňa pred povodňami platí v okrese Michalovce a výstraha prvého stupňa platí v okrese Trebišov - bez Roňavy.