S. Vlčan má podľa poslancov skúsenosti, aby pomohol agrorezortu

Bratislava 13. júna (TASR) - Výber Samuela Vlčana (nominant OĽANO) za nového ministra pôdohospodárstva bol správnou voľbou. Sú o tom presvedčení koaliční poslanci Jarmila Halgašová (SaS) a Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Richard Takáč z opozičného Smeru-SD na neho počul skôr negatívne ohlasy poľnohospodárov, je to však podľa neho lepšia voľba ako iné možnosti, ktoré boli na stole.Vlčana do funkcie menovala prezidentka Zuzana Čaputová v utorok (8.6.). Nahradil tak predchádzajúceho ministra Jána Mičovského (OĽANO), ktorý podal demisiu.argumentoval Karahuta v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.Upozornil, že agrorezort čaká v krátkom období príprava viacerých strategických materiálov a rozhodnutí.doplnil predseda pôdohospodárskeho výboru parlamentu.pridala sa Halgašová. Pripomenula, že Vlčan pôsobil v bankovom sektore a je to skúsený manažér. Na krátky čas si užaj rezort pôdohospodárstva, keď v ňom minulý rok niekoľko mesiacov pôsobil ako štátny tajomník.Novému ministrovi môže podľa Halgašovej pomôcť aj to, že má blízky vzťah s premiérom a ministrom financií. Jeho možnosti pri získavaní podpory pre rezort sú preto lepšie.zdôraznila. Očakáva tiež zlepšenie vzťahov s ministerstvom životného prostredia.Skúsenosti poľnohospodárov s Vlčanom, keď bol ešte štátnym tajomníkom, však podľa Takáča neboli pozitívne.vyhlásil opozičný poslanec.Hnutie OĽANO, ktoré ho nominovalo, považuje za stranu bez odborníkov. Preto si vyberajú iba takých ľudí, akých majú k dispozícii.zhodnotil Takáč. Martin Fecko (OĽANO) je od vzniku súčasnej vlády štátnym tajomníkom rezortu pôdohospodárstva, hovorilo sa o ňom ako o jednom z kandidátov na nového ministra.