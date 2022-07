S. Vlčan: Slováci sú hrdí na svoju prírodu a lesy

Čierny Balog 9. júla (TASR) – Slováci sú hrdí na svoju prírodu a krásne, zdravé, husté lesy. Konštatoval to v sobotu počas 21. ročníka Dňa stromu v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Zdôraznil, že za to vďačíme lesníkom, ktorí sa už viac ako 150 rokov starajú o zdravý vývoj lesa.



"Žiaľ, v posledných rokoch sa lesníci dostali v mediálnom priestore do defenzívy a malá skupina pomýlených aktivistov ich dokonca vykresľuje ako tých, ktorí lesy drancujú a ničia, čo nie je pravda. Lesníci sú pestovatelia lesa a starajú sa o biotopy či o dobré životné podmienky živočíchov, ktoré sú chránené," konštatoval v príhovore lesníkom a verejnosti Vlčan.



Upozornil na problémy s klimatickou zmenou, čo súvisí s prírodou, životným prostredím a práve zdravými lesmi, ktoré pri ich dobrom manažovaní podľa jeho slov pomôžu sa s ňou v budúcnosti vyrovnať.



Podľa Vlčana spoločne s lesníkmi si osvojili myšlienku, že "my dnes máme lesy požičané od svojich detí". Chce urobiť všetko pre nastavenie legislatívy tak, aby sa ciele Slovenska, ale i ciele EÚ v ďalších rokoch plnili.