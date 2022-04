S. Vorobelová zatiaľ nepovedala, či pôjde do poslaneckého klubu ĽSNS

Bratislava 7. apríla (TASR) - Slavěna Vorobelová zatiaľ nepovedala, či vstúpi do poslaneckého klubu ĽSNS po odchode šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu z Národnej rady (NR) SR. Ten stratí mandát v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin. Ak by Vorobelová nenastúpila do klubu ĽSNS, strana oň príde, pretože nebude mať dostatočný počet poslancov.



"Čo sa týka môjho pôsobenia v NRSR, vyjadrím sa, samozrejme, až keď to bude aktuálne, teda po získaní poslaneckého mandátu. Zatiaľ ma NRSR nekontaktovala," uviedla Vorobelová pre TASR.



Riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NRSR Michaela Jurcová pre TASR uviedla, že zatiaľ nemajú k dispozícii rozsudok v Kotlebovej kauze v písomnej forme. "Kancelária NRSR ešte neobdržala písomné náležitosti k tomu, aby mohla začať tento proces," vysvetlila Jurcová. Aj Mandátový a imunitný výbor NR SR podľa jej predsedníčky Anny Andrejuvovej (OĽANO) čaká na písomné oznámenie. Pre TASR skonštatovala, že pokiaľ poslanec stratí mandát, na najbližšej riadnej schôdzi NR SR zloží sľub náhradník.



"Klub ĽSNS však nezávisí len odo mňa, v NRSR pôsobí množstvo nezaradených poslancov a nie je asi vylúčené napríklad, že aj tí, ktorí klub opustili, by sa nemohli do klubu vrátiť. V tejto chvíli z mojej strany nebudem predbiehať," vyhlásila Vorobelová.



Poslanecký klub ĽSNS tvorí po odchode viacerých zákonodarcov osem členov, čo je podľa rokovacieho poriadku NRSR minimálny počet na jeho fungovanie. Z klubu a parlamentu má odísť Kotleba po tom, čo ho Najvyšší súd SR v utorok odsúdil v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou. Vinný je z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.