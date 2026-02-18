< sekcia Slovensko
S. Zacharová: Kontrola mimovládok je štandardná
Štátne orgány v pôsobnosti ministerstiev vnútra, financií či práce a aj iné inštitúcie majú priebežne vykonávať kontroly mimovládnych neziskových organizácií.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Štát má v súvislosti s míňaním verejných financií k dispozícii zákonné kontrolné prostriedky a je povinný ich používať. Kontrola mimovládnych neziskových organizácií (MNO) nie je útok na občiansku spoločnosť. V reakcii na stredajšie schválenie vládneho uznesenia o vykonaní kontrol v mimovládnych organizáciách to pre TASR uviedla splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
„Je potrebné zdôrazniť, že štát nezavádza žiadne nové represívne mechanizmy, ale len využíva existujúce zákonné nástroje kontroly, ktoré má. Kontrola nie je útok na občiansku spoločnosť, je to ochrana jej dôveryhodnosti a základ pre férové partnerstvo. Ide o štandardný výkon kontroly, akému podliehajú aj iné právnické osoby,“ myslí si Zacharová.
Štátne orgány v pôsobnosti ministerstiev vnútra, financií či práce a aj iné inštitúcie majú priebežne vykonávať kontroly mimovládnych neziskových organizácií. Zamerať sa majú predovšetkým na dodržiavanie zákonných podmienok ich fungovania. V stredu to schválila vláda. Vládny kabinet tým reagoval na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý podľa vlády zablokoval zvýšenie transparentnosti mimovládok.
Ústavný súd minulý rok skonštatoval, že novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby je v rozpore s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Legislatíva podľa súdu odporuje článkom ústavy týkajúcim sa základných ľudských práv a slobôd, ako aj politických práv. Legislatíva zavádzala pre mimovládne organizácie napríklad povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.
