Zacharová: Zákon pre transparentnosť neziskoviek musí byť systematický

Bratislava 16. apríla (TASR) - Zákon, ktorým sa zabezpečí vyššia miera transparentnosti mimovládnych neziskových organizácií (MNO) musí byť presný a systematický. Transparentnosť mimovládok je podmienka ich dôveryhodnosti a nie útok na ne. V stredu prijatá legislatíva z dielne SNS však bola pripravená unáhlene. V reakcii na prijatie novely zákona o neziskových organizáciách to uviedla splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová. Ak by sa podľa nej „viac počúvalo“ a menej „presadzovalo silou“, nedošlo by k chaosu a nepríjemnostiam. TASR o tom v stredu informovala Lucia Hurajtová z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.



„Som presvedčená, že moderný rámec pre transparentnosť musí obsahovať aj jasné vymedzenie činností, ktoré prekračujú hranice bežných činností mimovládnych neziskových organizácií v zmysle platných právnych predpisov a občianskeho aktivizmu, a smerujú k politickému ovplyvňovaniu, s čím súvisí aj potreba úpravy pravidiel pre lobing, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako - férovo a bez výnimiek. Ak má byť lobing transparentný, nech je to systémové opatrenie - pre všetkých, ktorí vstupujú do tvorby a prijímania verejných politík,“ uviedla Zacharová. Ako dodala, legislatíva by podľa nej mala byť rovnaká pre firmy, jednotlivcov, mimovládne organizácie aj politické strany.



Ako Zacharová zdôraznila, zverejňovanie darcov je jedným z kľúčových opatrení, ktoré podporuje. Nejde podľa nej o stigmatizáciu neziskoviek či o represiu voči nim. Nie je prijateľné, aby subjekty s nejasným financovaním a politickou motiváciou pôsobili v prostredí, kde nie sú stanovené dostatočné pravidlá. Takéto aktivity by v konečnom dôsledku podľa splnomocnenkyne mohli viesť k podkopávaniu dôvery verejnosti v štátne inštitúcie či, v krajnom prípade, aj k oslabovaniu suverenity rozhodovania orgánov verejnej moci SR.



„Som pripravená ďalej rokovať, vysvetľovať, upravovať. Ale budem vždy trvať na tom, že bez transparentnosti nemôže byť dôvera a bez dôvery nemôže byť kvalitná demokracia,“ dodala Zacharová.



Poslanci vládnej koalície v stredu v pléne Národnej rady schválili novelu zákona o neziskových organizáciách. Tá prináša viaceré zmeny. Pre organizácie sa má napríklad zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami. Opozícia vyzvala prezidenta SR, aby novú legislatívu nepodpísal.