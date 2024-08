S. Zvolenský vyzdvihol schopnosť J. Havlíka odpovedať na útoky dobrom

Šaštín-Stráže 31. augusta (TASR) - Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský vyzdvihol schopnosť blahoslaveného Jána Havlíka odpovedať na útoky tvorivo, dobrom. Povedal to v rámci sobotnej tlačovej konferencii po slávnosti blahorečenia Jána Havlíka v Šaštíne-Strážach v okrese Senica.



"Ján Havlík je mimoriadne aktuálny aj pre nás, aby sme premáhali ducha pomsty a aby sme sa aj na prípadné útoky snažili odpovedať tvorivo, nábožensky by sme to povedali, dobrom," zdôraznil Zvolenský.







Generálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (vincentínov) Tomaž Mavrič poukázal na schopnosť Havlíka vytrvať vo svojom povolaní za každých okolností. Podotkol, že kresťania zažívajú aj v súčasnosti v mnohých krajinách prenasledovanie.



Provinciálny predstavený vincentínov na Slovensku Tomáš Brezáni podčiarkol, že slávnosti blahorečenia Jána Havlíka predchádzala duchovná príprava. "Deväť dní sme sa na celom Slovensku spájali v modlitbách, aby sme sa pripravili čo najlepšie nielen po tej vonkajšej stránke, ale aby to malo zásah aj do nášho vnútra," podotkol.



Ján Havlík zomrel 27. decembra 1965 na následky psychickej a fyzickej tyranie vo väzení. Odpykal si 11 rokov väzenia za vlastizradu a misijnú službu medzi spoluväzňami. Slávnostný úkon blahorečenia sa uskutočnil v sobotu pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach. Dekrét o mučeníctve Jána Havlíka schválil na základe výsledkov diecéznej a rímskej fázy procesu blahorečenia pápež František.