SAAVŠ: Poslaním učiteľa je rozvíjať dobro v človeku

Bratislava 28. marca (TASR) - Poslaním učiteľa je rozvíjať dobro v človeku, zvlášť v tejto dobe. Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov to uviedla Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Zároveň poukazuje na to, že učitelia sú kľúčoví pri výchove detí a že od ich práce závisí budúcnosť krajiny.



"Pri príležitosti dnešného dňa učiteľov by som rád vyjadril podporu našim učiteľom. Som hrdý na ich prácu, na ich postoje, na to, ako sa ani v ťažkých podmienkach nevzdávajú, vychovávajú a vzdelávajú úspešných mladých ľudí," povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry pri príležitosti dňa učiteľov. SAAVŠ poznamenala, že učitelia pomáhali nielen pri pandémii, ale aj počas humanitárnej krízy.



SAAVŠ pripomenula, že ťažisko výchovy a vzdelávania v školách je práve na učiteľoch a je potrebné im venovať podstatne viacej pozitívnej pozornosti. Podľa agentúry aj v súčasnosti je na celom Slovensku veľa motivovaných učiteľov, ktorí svojmu povolaniu obetujú aj svoj voľný čas. "Dokážu študentov zaujať, zapáliť, venujú im svoju pozornosť a energiu. Dobrý učiteľ hľadá dušu študenta, pomáha mu rozvíjať jeho talent i zdravý osobnostný charakter," uviedli z SAAVŠ.



Vzdelávanie na Slovensku v tomto školskom roku poskytuje podľa Centra vedecko-technických informácií SR 17.945 učiteľov v materských, 38.040 v základných, 20.269 na stredných a 4957 v špeciálnych školách. Na vysokých školách zase pracuje 11.443 pedagógov.



Na Slovensku a v Českej republike patrí 28. marec už takmer sedem desaťročí pedagogickým pracovníkom. Československá vláda v roku 1955 rozhodla, že učitelia budú mať svoj sviatok 28. marca. Deň učiteľov sa viaže k výročiu narodenia pokrokového českého mysliteľa Jana Amosa Komenského. Od narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa, teológa a tvorcu novej pedagogiky Jana Amosa Komenského uplynie v pondelok 430 rokov.