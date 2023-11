SAAVŠ postupuje pri výkone funkcií v súlade s európskymi štandardmi

Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) postupuje pri výkone svojich funkcií v súlade s Európskymi štandardmi a usmerneniami (ESG). Vyplýva to zo záveru medzinárodného posudzovania Európskou asociáciou pre zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní (ENQA), ktoré prebiehalo od minulého roka. Ide o dôležitý krok k plnému začleneniu slovenského vysokého školstva do európskeho priestoru. TASR o tom informoval predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.



Experti navštívili agentúru v marci tohto roka a urobili vyše 50 rozhovorov. Hodnotiaca komisia tak vychádzala z písomných aj ústnych dôkazov. Z posúdenia jednotlivých štandardov vyplýva, že sú všetky plne súladné okrem dvoch čiastočne súladných, a to nezávislosť a reportovanie, opísal Redhammer.



"Teší nás, že posudok konštatuje celkový súlad s ESG. Report vyslovuje až deväť pochvál a len šesť odporúčaní, čo je veľmi dobré ´skóre´, obzvlášť keď sme nová agentúra," uviedol Redhammer. Dodal, že týmto a ďalším odporúčaniam na zlepšenie sa bude agentúra venovať v ďalšom období.



Experti v správe podľa Redhammera ocenili prácu agentúry a osobitne vyzdvihli jej pozitívny vplyv na zmeny vo vysokom školstve na Slovensku. Tvrdí, že hodnotiacu správu spolu s ďalšími podkladmi už zaslali na Európsky register agentúr pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR). "Sú dôležitou súčasťou žiadosti o zápis agentúry do tohto registra," podotkol Redhammer. Zároveň doplnil, že touto žiadosťou sa bude príslušná komisia EQAR zaoberať na prelome rokov.



"Aj keď pohľad EQAR na plnenie ESG je neraz veľmi prísny, veríme, že SAAVŠ bude úspešne zapísaná do registra a budeme tak môcť opäť posunúť slovenské vysoké školstvo o ďalší krok vpred," povedal predseda výkonnej rady SAAVŠ.