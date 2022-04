SAAVŠ: Reforma akreditácií pokračuje, do procesu sa zapájajú študenti

Bratislava 6. apríla (TASR) - Nové akreditácie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) zapájajú študentov do každej akreditácie už dva roky, čo v minulosti nebolo zvykom. Súčasné vedenie agentúry takto pokračuje v reforme akreditácií zavádzaním európskych štandardov a usmernení, s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania na vysokých školách. TASR o tom informovala Zlata Petrusová zo SAAVŠ.



V uplynulých mesiacoch agentúra hodnotila 177 žiadostí vysokých škôl o akreditáciu nových študijných programov. Posudzované boli 67 expertnými pracovnými skupinami výkonnej rady agentúry zostavenými podľa odboru a stupňa štúdia. V každej z nich bol zapojený aj študent, spolu išlo o 42 študentov. Niektorí pracovali aj vo viacerých skupinách. Ich dominantnou oblasťou hodnotenia bola ochrana oprávnených záujmov študentov, teda predovšetkým študentské otázky. "Pri nových akreditáciách je dôležité zapojiť všetky strany zainteresované na vysokoškolskom vzdelávaní. To sú okrem učiteľov a partnerov z praxe najmä študenti. Práve študentom venujeme osobitnú pozornosť," povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry.



"Nielenže požadujeme od škôl zapojenie ich študentov do hodnotenia a schvaľovania študijných programov na vysokej škole, ale zapájame ich aj priamo do posudzovania škôl pri našich akreditáciách agentúrou, čo na Slovensku predtým nebolo," uviedol Redhammer. Podstatou reformy akreditácií je aj to, že i samotná vysoká škola si musí vytvoriť vlastné efektívne mechanizmy "stráženia kvality". Nestačí sa podľa SAAVŠ spoliehať na externú akreditáciu agentúrou. Agentúra požaduje spoluúčasť študentov na hodnotení aj schvaľovaní jednotlivých študijných programov na samotnej vysokej škole, na zlepšovaní podmienok vzdelávania, či na kolegiálnom dialógu s učiteľmi.



Vysoké školy zrušili doteraz už viac ako 1000 neperspektívnych študijných programov, mnohé ešte zrušia. V ponuke štúdia budú od septembra už len zosúladené študijné programy.