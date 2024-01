Redhammer: Veľkému počtu doktorandov sa školitelia venujú pomerne málo

Bratislava 29. januára (TASR) - Pätnástim percentám doktorandov sa ich školiteľ takmer vôbec nevenuje, osemnástim percentám sa venuje iba raz do mesiaca. Ukázal to nedávny prieskum Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Vyplynulo z neho tiež, že stáž v zahraničí absolvoval len malý podiel doktorandov. Na pondelkovej tlačovej besede o ňom informoval predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.



"Keď má vzniknúť nejaký výsledok, tak doktorand potrebuje vedenie, a to by malo byť tak normálne raz do týždňa, pravidelne," upozornil s tým, že budú preto apelovať na všetky vysoké školy, ktoré poskytujú doktorandské štúdium, aby sa školitelia venovali študentom na pravidelnej báze. Dôležitá je však podľa jeho slov nielen frekvencia, ale aj odbornosť.



Ak "mäkké" opatrenia, ako sú informácie či apel, nebudú účinné, budú sa podľa jeho slov zaraďovať do povinných kritérií pre akreditáciu, čo však trvá dlhšie. "Osobne si myslím, že keď sa tento apel urobí, tak na viacerých školách si to dajú do vlastných vnútorných systémov zabezpečovania kvality," podotkol. Pokiaľ to bude nevyhnutné, SAAVŠ zvažuje po komunikácii s ministerstvom školstva aj legislatívnu úpravu.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že málo doktorandov absolvovalo stáž v zahraničí, čo by podľa SAAVŠ pri doktorandskom štúdiu ako výskumnej práci nemalo byť také výnimočné. "Bola to len jedna štvrtina doktorandov. Je to možno aj vplyv COVID-19, ale napriek tomu si myslím, že je to malé číslo a toto by sa malo zlepšovať," avizoval.



Ako pozitívny výsledok z prieskumu Redhammer vníma publikovanie výsledkov vedeckej práce doktorandov. "Z toho sme mali trošku obavu, ale vychádza, že 80 percent absolventov doktorandského štúdia už má publikovanú vlastnú prácu alebo vlastné práce vo vedeckých časopisoch," priblížil.







Tri štvrtiny z nich sú pritom podľa jeho slov indexované časopisy registrované vo svetových vedeckých databázach. Ako doplnil, ďalších deväť percent absolventov má vedeckú prácu rozpracovanú, má výsledky a mieni ich publikovať v ďalšom kroku. "Zhruba 90 percent absolventov doktorandského štúdia vykazuje také výsledky, ktoré očakávame na plnenie kvalifikačných rámcov," uviedol.



Celkovo spokojné alebo veľmi spokojné s doktorandským štúdium sú dve tretiny respondentov, ukázal prieskum. Vyslovene nespokojných je asi 13 percent, priblížil predseda výkonnej rady SAAVŠ.



Cieľom celoslovenského anonymného prieskumu bolo zistiť, ako vnímajú doktorandi kvalitu doktorandského štúdia na Slovensku. Mal slovenskú, anglickú i maďarskú verziu, takže SAAVŠ predpokladá, že pokryl aj zahraničných študentov.



Prieskum prebiehal v októbri a novembri minulého roka. Zúčastnilo sa na ňom 1525 respondentov. SAAVŠ zverejnila prvú správu. Odpovede, ktoré doktorandi formulovali vlastnými slovami, by mali byť spracované v priebehu mesiaca až dvoch.