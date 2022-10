SAAVŠ v Štokholme poukázala na zmeny vo financovaní vysokého školstva

Bratislava 27. októbra (TASR) - Riadenie kvality medzinárodných študijných programov, štandardizácia postupov a kritérií, ale aj e-learning, uznávanie vzdelania či akademická integrita sú témami valného zhromaždenia Európskeho združenia agentúr zabezpečujúcich kvalitu vysokých škôl (ENQA) v Štokholme. TASR o tom vo štvrtok informovala Lucia Bittnerová zo Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ).



Účastníci valného zhromaždenia ENQA v tajnom hlasovaní potvrdili na ďalšie funkčné obdobie doterajšieho prezidenta Douglasa Blackstocka z Británie. SAAVŠ sa na tomto podujatí zúčastňuje po prvý raz a zatiaľ ako pridružený člen nemá právo hlasovať. To by sa mohlo zmeniť po úspešnom absolvovaní procesu ENQA Agency Review, o ktorý už slovenská agentúra požiadala.



"Vyhovieť čo najskôr požiadavkám Európskych štandardov a usmernení na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG2015) na slovenských vysokých školách je prvým krokom pre zlepšovanie kvality poskytovaného vzdelávania. Na zavádzaní riadenia kvality intenzívne spolupracujeme so samotnými vysokými školami a v nasledujúcom roku preveríme pokrok na každej z nich," uviedol predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.



Šéfovia ENQA sa zišli v modernom prostredí švédskej lekárskej univerzity Karolinska Institute. "Žasnem nad rozsahom investícií, ktoré do vysokého školstva a vedeckého výskumu vo Švédsku tečú. Vlastne v každej rozvinutej krajine," povedal Redhammer.



"Bez hlbších zmien vo financovaní bude ťažké o skutočnom zlepšovaní kvality hovoriť. Verím, že sa podarí docieliť, aby sa vysoké školstvo a vedecký výskum aj na Slovensku vnímali ako investícia do budúcnosti, v prospech občanov, nie ako výdavok na spotrebu," dodal.



Na dvojdňovom podujatí v Štokholme (27. a 28. októbra) sa zúčastňuje vyše 100 zástupcov z Európy, Ázie, Austrálie či Afriky.