SAAVŠ vyzýva ekonómov, aby nebrzdili rozbehnuté zmeny v oblasti VŠ

Bratislava 11. marca (TASR) - Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) vyzýva skupinu 13 ekonómov, aby si preverovali fakty a svojimi vyjadreniami nebrzdili zmeny, ktoré sa už vo vysokom školstve začali a sú zamerané na zlepšovanie vysokoškolského vzdelávania v prospech študentov a hodnoty vzdelania, ktoré získavajú. Za SAAVŠ o tom TASR informovala Zlata Petrusová.



"Ak majú slovenskí ekonómovia chuť pomôcť vysokému školstvu na Slovensku, tak majú u nás dvere otvorené. Radi vysvetlíme zjavné nedorozumenia, ale aj spôsob ako môžu pomôcť. Špeciálne v odbore ekonómie a manažmentu je na Slovensku paradoxná situácia - zapísaných je až 150 ekonómov-posudzovateľov, no na konkrétne posudzovania bol problém zostaviť pracovnú skupinu," povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry. SAAVŠ tvrdí, že neadekvátne je tvrdenie, že väčšina predstaviteľov SAAVŠ pochádza priamo z vysokých škôl, ktoré agentúra reguluje, čo podľa ekonómov "nevytvára podmienky na objektívne posudzovanie kvality vysokých škôl."



Agentúra tvrdí, že v skutočnosti žiadosti vysokých škôl posudzujú pracovné skupiny zostavené z nezávislých odborníkov zapísaných v zozname posudzovateľov. Teda nie zo zamestnancov agentúry, ani z členov výkonnej rady. Expertná skupina posudzuje nielen žiadosť, prílohy a iné verejne dostupné informácie, ale aj navštívi vysokú školu, aby jednotlivé aspekty kvality overila na mieste a zostaví hodnotiacu správu s odporúčaním udeliť akreditáciu alebo zamietnuť žiadosť.



Tvrdenie, že kroky SAAVŠ "odradili väčšinu zahraničných odborníkov ochotných pomôcť slovenskej akademickej sfére", nie je podľa agentúry korektné. SAAVŠ realizovala v minulom roku 177 akreditácií študijných programov už podľa európskych štandardov. Na akreditácii druhého a tretieho stupňa štúdia sa v každej pracovnej skupine podieľal aspoň jeden zahraničný expert. Agentúra poznamenala, že pracovné skupiny sa v súlade s európskymi pravidlami zostavujú vždy na konkrétnu žiadosť vysokej školy podľa odboru a druhu konania z osôb zapísaných v zozname posudzovateľov. Zároveň tvrdia, že výzva ekonómov na zabezpečenie nezávislosti posudzovania je založená na nesprávnych informáciách, keďže programy dokázateľne neposudzujú zamestnanci agentúry, ale nezávislí domáci a zahraniční experti v príslušnom odbore, ktorí s posudzovaným subjektom nemajú väzby.



Zo SAAVŠ dodali, že akreditačný proces na Slovensku je v súčasnosti nastavený v zmysle európskych pravidiel. V uplynulom roku agentúra akreditovala nové moderné študijné programy, pričom súčasne školy zrušili v registri ministerstva školstva viac ako 1000 neperspektívnych.



Skupina 13 ekonómov uviedla, že dohľad nad kvalitou vysokých škôl musí byť nezávislý. Okrem iného uviedli aj to, že väčšina predstaviteľov SAAVŠ pochádza priamo z vysokých škôl, ktoré agentúra reguluje.



S kritikou na činnosť SAAVŠ vystúpil člen výkonnej rady SAAVŠ Bálint Lovász. Poznamenal, že SAAVŠ pri plnení svojich úloh zlyháva. Nesnaží sa proaktívne riešiť najvypuklejšie problémy na vysokých školách, ani výraznejšie prispievať k ich skvalitneniu.



Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR v súvislosti so situáciou v agentúre uviedol, že "momentálne prebiehajú stretnutia s rektormi a SAAVŠ".