SAAVŠ zrušila 135 akreditácií na vymenúvanie docentov a profesorov

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) zrušila 135 akreditácií habilitačných a inauguračných konaní. Rozhodla na základe konkrétnych žiadostí vysokých škôl. TASR o tom informovala Lucia Bittnerová zo SAAVŠ. Dodala, že ide o novú možnosť zrušenia akreditačných práv bez obmedzovaní škôl do budúcna, ktorú priniesla novela zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania z minulého roka.



"Akreditácie habilitačných a inauguračných konaní sú práva vysokých škôl viazané na špecifický odbor, na základe ktorých môžu organizovať konanie, posudzovať uchádzača a rozhodovať o jeho vymenovaní za profesora u prezidentky republiky. Keďže ide o konanie, ktoré sa končí vymenovaním uchádzača u hlavy štátu, je tento proces regulovaný osobitnou vyhláškou ministerstva a sledovaný verejnosťou. Podľa poslednej novely vysokoškolského zákona však takéto vymenovanie u hlavy štátu nezaručuje aj obsadenie do funkcie profesora na vysokej škole," uviedol predseda výkonnej rady agentúry Robert Redhammer.



Agentúra už v predchádzajúcom období odňala sedem akreditácií habilitačných a inauguračných konaní v prípadoch, v ktorých zistila nedodržanie právnych predpisov. "Išlo spravidla o vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo o kritériá, na základe ktorých vysoké školy túto akreditáciu získali. V takýchto prípadoch vysoká škola stratila možnosť požiadať o novú akreditáciu habilitačných a inauguračných práv v rovnakom odbore na ďalších päť rokov," dodal Redhammer.



Súčasné zmeny na vysokých školách súvisia podľa SAAVŠ najmä so zavádzaním systémov zabezpečovania kvality. Tie vyžadujú, aby sa vysoké školy do 1. septembra zladili s požiadavkami akreditačných štandardov. Preto vysoké školy nielen zavádzajú vlastné "ochranné" mechanizmy, ale začínajú ich aj uplatňovať. Zároveň prehodnocujú poskytované študijné programy a tiež akreditácie práv profesorských konaní v konkrétnych odboroch. Od septembra by tak mali poskytovať už len také študijné programy, ktoré spĺňajú požiadavky štandardov zabezpečovania kvality. Agentúra bude o ďalších zmenách informovať v septembri.