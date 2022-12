SAAVŠ:Reforma prináša zrušenie vyše 40 percent študijných programov VŠ

Bratislava 4. decembra (TASR) - Vysoké školy (VŠ) zrušili za dva roky 2773 študijných programov, čiže 41,5 percenta ich pôvodného počtu. Viedli k tomu prísnejšie pravidlá v rámci akreditačných štandardov, ktoré schválila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Kroky sú súčasťou implementácie reformy z plánu obnovy, ktorá má zabezpečiť nový prístup k akreditáciám. TASR o tom informovala Lucia Bittnerová zo SAAVŠ.



SAAVŠ sa už priblížila k splneniu svojich cieľov v pláne obnovy. Agentúru koncom marca 2023 navštívi hodnotiaca skupina pre európsky audit. SAAVŠ schválila nové akreditačné štandardy, ktoré sprísnili normy a podmienky pre študijné programy a nastavili požiadavky na politiky, štruktúry a procesy pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Vysoké školy sa mali s novými štandardmi zosúladiť a oznámiť to agentúre do 1. septembra 2022.



Všetky vysoké školy v SR si povinnosť splnili. Prísnejšie pravidlá viedli k výraznej redukcii študijných programov. Celkový počet študijných programov sa znížil zo 6675 programov na začiatku implementácie reformy (k 1. septembru 2020) na 3902 študijných programov v súčasnosti (k 30. novembru 2022). Vysoké školy zrušili 2773 študijných programov, čiže 41,5 percenta ich pôvodného počtu na začiatku reformy.



"V rámci reformy si vysoké školy dali akreditovať 177 nových študijných programov a zostávajúce študijné programy upravovali tak, aby preukázali vysokú kvalitu vzdelávania s jasnou profiláciou a výraznou orientáciou na študenta a jeho potreby vzdelávania a učenia," priblížila Bittnerová.



Do konca roka 2022 majú ešte vysoké školy požiadať agentúru o posúdenie vnútorných systémov kvality a ich implementácie. Na vyhodnocovanie štandardov agentúra schválila novú metodiku a dopĺňa zoznam posudzovateľov, z ktorých bude vytvárať pracovné skupiny. V nich budú aj zahraniční posudzovatelia, študenti, zástupcovia zamestnávateľov či profesijných organizácií. Konečné výsledky posúdenia majú byť známe koncom roka 2023.