< sekcia Slovensko
Sabo a Galko chcú, aby v 2.stupni ochrany nemohli byť spaľovne odpadov
Ochranné pásmo druhého stupňa by malo podľa nich plnohodnotne zabezpečiť ochranu pred negatívnymi vplyvmi na fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - V ochrannom pásme druhého stupňa by nemala byť umožnená výstavba, zriaďovanie a prevádzkovanie nových spaľovní odpadov. Navrhujú to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Michal Sabo (PS) a Ľubomír Galko (nezaradený), ktorí podali novelu zákona o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách.
Do legislatívy chcú poslanci doplniť zákaz výstavby, zriaďovanie a prevádzkovanie nových spaľovní odpadov v ochrannom pásme druhého stupňa prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd.
Sabo a Galko sa odvolávajú na zámer vybudovať spaľovňu v katastri obce Hontianske Tesáre v blízkosti kúpeľného mesta Dudince. Napokon sa však od zámeru upustilo. „Lokalita, na ktorú sa zámer vzťahuje, je v druhom stupni ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Santovke a Slatine,“ napísali poslanci v dôvodovej správe. Výstavbu spaľovne v obci Hontianske Tesáre napokon odmietlo ministerstvo zdravotníctva aj životného prostredia.
Ochranné pásmo druhého stupňa by malo podľa predkladateľov plnohodnotne zabezpečiť ochranu pred negatívnymi vplyvmi na fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody. Prax podľa poslancov ukázala, že je potrebné medzi zakázané činnosti zákonom ustanoviť aj spaľovanie odpadov.
Do legislatívy chcú poslanci doplniť zákaz výstavby, zriaďovanie a prevádzkovanie nových spaľovní odpadov v ochrannom pásme druhého stupňa prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd.
Sabo a Galko sa odvolávajú na zámer vybudovať spaľovňu v katastri obce Hontianske Tesáre v blízkosti kúpeľného mesta Dudince. Napokon sa však od zámeru upustilo. „Lokalita, na ktorú sa zámer vzťahuje, je v druhom stupni ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Santovke a Slatine,“ napísali poslanci v dôvodovej správe. Výstavbu spaľovne v obci Hontianske Tesáre napokon odmietlo ministerstvo zdravotníctva aj životného prostredia.
Ochranné pásmo druhého stupňa by malo podľa predkladateľov plnohodnotne zabezpečiť ochranu pred negatívnymi vplyvmi na fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody. Prax podľa poslancov ukázala, že je potrebné medzi zakázané činnosti zákonom ustanoviť aj spaľovanie odpadov.