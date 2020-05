SACKA: Väčšina cestovných kancelárií zostane naďalej paralyzovaná

Bratislava 16. mája (TASR) – Každé uvoľnenie obmedzení je pre cestovný ruch prínosom. Súčasné zmiernenie opatrení môže pomôcť najmä cestovným kanceláriám a agentúram, ktoré sa orientujú na domáci cestovný ruch. Tých je však veľmi málo. Väčšina cestoviek tak naďalej zostane paralyzovaná. Pre TASR to uviedla Jana Varinská zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).



Opatrenia vlády zatiaľ podľa jej slov cestovkám veľmi nepomohli. "Nie je schválená pomoc pri nájmoch, podnikatelia v cestovnom ruchu, ktorí nemajú kamenné prevádzky, nemajú nárok na odpustenie odvodov i napriek tomu, že nemajú žiadny príjem," skonštatovala Varinská. V prípade návrhu o odklade čerpania služieb predpokladá, že rozhodnutie padne v čo najkratšom čase.



Optimistický odhad, kedy by sa cestovný ruch mohol dostať do normálu, je podľa SACKA jeden až dva roky. "Záleží od toho, ako rýchlo sa budú opatrenia uvoľňovať, aká bude situácia v okolitých štátoch. Tiež bude závisieť aj od ekonomickej situácie obyvateľstva," priblížila Varinská.



Letná sezóna 2020 bude podľa jej slov na začiatku vyzerať veľmi rozpačito. Dôležité budú aj rozhodnutia okolitých štátov, či pustia do svojich krajín turistov alebo či im umožnia tranzit cez krajinu. Pri zabezpečení hygienických štandardov si vie SACKA predstaviť aj obnovenie leteckej dopravy do niektorých dovolenkových cieľov.



Vzhľadom na dobrý vývoj so šírením nového koronavírusu na Slovensku sa od 6. mája spustili naraz fázy 2 a 3 z plánu otvárania prevádzok. Môže tak fungovať aj krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovania či vonkajšie turistické atrakcie. Otvorené môžu byť tiež obchody a služby bez obmedzenia rozlohy, a to aj v menších nákupných centrách do 35 prevádzok, vonkajšie terasy verejného stravovania, rehabilitačné služby, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.