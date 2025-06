Safe2Eat upozorňuje na riziká potravín pri nesprávnom zaobchádzaní

Bratislava 26. júna (TASR) - Streetfood sa stal neoddeliteľnou súčasťou kultúrnych podujatí, avšak letné horúčavy zvyšujú riziko možnej kontaminácie potravín. Aby sa z gastronomického pôžitku nestal problém, je dobré vedieť o prípadných rizikách. Aj o tom je kampaň Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) - Safe2Eat. Rovnako dôležité je tiež zodpovedne nakladať s odpadmi, ktoré počas letnej sezóny a festivalov vzniknú.



Základom je vlastná zodpovednosť. Aj keď návštevníci nemôžu ovplyvniť prípravu jedla v prevádzke, môžu si všímať iné signály. „Odporúčam pozerať sa pri príprave jedla kuchárovi na ruky. Dôležité je napríklad, aby sa používali oddelené dosky na krájanie a nástroje pre surové mäso, čerstvú zeleninu a hotové produkty, čím sa predchádza krížovej kontaminácii,“ radí Petra Vanková, riaditeľka odboru bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré kampaň na Slovensku zastrešuje.



Dôležité je tiež skonzumovať jedlo bez zbytočného odkladu. V teplom prostredí sa baktérie množia rýchlejšie a potraviny, ktoré nie sú správne skladované či tepelne upravené, môžu spôsobiť zdravotné ťažkosti. Zabúdať netreba ani na osobnú hygienu, teda umyté ruky pred jedlom. Rovnako tak na vyhýbanie sa potravinám, ktoré sú výrazne citlivé na teplotu.



Kampaň zároveň upriamuje pozornosť aj na ohľaduplnosť k životnému prostrediu, pripomína preto zodpovedné nakladanie so vzniknutými odpadmi. Festivaly totiž každoročne vyprodukujú tony odpadu, od plastových obalov cez jednorazové príbory po zvyšky jedál. Triedenie a používanie udržateľných obalov by malo byť na festivaloch samozrejmosťou.



Mnohé festivaly zaviedli systémy vratných pohárov a predajcovia využívajú kompostovateľné alebo recyklovateľné obaly. Svoju úlohu zohrávajú aj samotní organizátori, ktorí by mali zabezpečiť prehľadné a dostupné triedenie. „Návštevníkom treba triedenie čo najviac uľahčiť. Na veľkých festivaloch pomáhajú s triedením dobrovoľníci v triediacich staniciach, ktorí vedia návštevníkom poradiť a zároveň dohliadajú na to, aby bol festivalový odpad správne vytriedený,“ hovorí riaditeľka komunikácie z organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak Katarína Kretter.



K znižovaniu množstva odpadu na festivaloch môže prispieť podľa nej aj samotný návštevník. Stačí, keď si na festival prinesie opakovane použiteľnú fľašu na vodu, ktorú si možno bezplatne dopĺňať v cisternách s pitnou vodou, alebo vlastný príbor či pohár.



EFSA spustil v 23 krajinách piaty ročník kampane Safe2Eat. Slovensko sa do kampane zapojilo po štvrtýkrát. Kampaň upriamuje pozornosť na riziká, ktoré predstavujú potraviny pri ich nesprávnom zaobchádzaní, pomáha ľuďom kriticky uvažovať pri každodennom výbere potravín, ich skladovaní a spracovaní a zrozumiteľnou formou informuje o vedeckých poznatkoch o potravinách.