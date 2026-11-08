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SAIA: Môžete zažiadať o štipendium na letné jazykové kurzy v zahraničí
Záujemcovia môžu získať podrobnejšie informácie o štipendiách aj v piatich pracoviskách SAIA v univerzitných mestách na Slovensku - v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia či výskumníci môžu žiadať o štipendium na letné jazykové kurzy a odborné školy v zahraničí. Na výber majú z desiatich jazykov. Žiadosť treba podať do 26. novembra. TASR o tom informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá tieto štipendiá administruje.
V ponuke sú štipendiá na jedenásť letných jazykových kurzov v desiatich krajinách. „Okrem francúzštiny sa slovenskí študenti či vysokoškolskí učitelia môžu zdokonaliť v bulharčine, češtine, gréčtine, chorvátčine, maďarčine, poľštine, rumunčine, slovinčine a srbčine,“ priblížil Chlup. Doplnil, že kurzy budú prebiehať nadchádzajúce leto.
Okrem letných jazykových kurzov či odborných škôl, ktoré sú troj až štvortýždňové, sa môžu slovenskí vysokoškoláci a vysokoškolskí učitelia uchádzať aj o štipendiá na jazykové kurzy počas akademického roka. To o štipendium na mesačný kurz arabského jazyka v Egypte, ročný kurz hindského jazyka v indickej Agre a mesačný seminár ukrajinského jazyka (schválenie pobytu je podmienené vývojom bezpečnostnej situácie na Ukrajine).
Do 26. novembra tohto roka sa môžu slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, absolventi vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci uchádzať v rámci programu Akademické mobility o takmer 40 štipendijných ponúk na štúdium a výskum do 17 krajín. Ide o krátkodobé (niekoľko dní až týždňov) a dlhodobé (niekoľko mesiacov až rok) študijné alebo výskumné pobyty počas akademického roka 2027/2028 pre oprávnených uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky.
Záujemcovia môžu získať podrobnejšie informácie o štipendiách aj v piatich pracoviskách SAIA v univerzitných mestách na Slovensku - v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline.
V ponuke sú štipendiá na jedenásť letných jazykových kurzov v desiatich krajinách. „Okrem francúzštiny sa slovenskí študenti či vysokoškolskí učitelia môžu zdokonaliť v bulharčine, češtine, gréčtine, chorvátčine, maďarčine, poľštine, rumunčine, slovinčine a srbčine,“ priblížil Chlup. Doplnil, že kurzy budú prebiehať nadchádzajúce leto.
Okrem letných jazykových kurzov či odborných škôl, ktoré sú troj až štvortýždňové, sa môžu slovenskí vysokoškoláci a vysokoškolskí učitelia uchádzať aj o štipendiá na jazykové kurzy počas akademického roka. To o štipendium na mesačný kurz arabského jazyka v Egypte, ročný kurz hindského jazyka v indickej Agre a mesačný seminár ukrajinského jazyka (schválenie pobytu je podmienené vývojom bezpečnostnej situácie na Ukrajine).
Do 26. novembra tohto roka sa môžu slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, absolventi vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci uchádzať v rámci programu Akademické mobility o takmer 40 štipendijných ponúk na štúdium a výskum do 17 krajín. Ide o krátkodobé (niekoľko dní až týždňov) a dlhodobé (niekoľko mesiacov až rok) študijné alebo výskumné pobyty počas akademického roka 2027/2028 pre oprávnených uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky.
Záujemcovia môžu získať podrobnejšie informácie o štipendiách aj v piatich pracoviskách SAIA v univerzitných mestách na Slovensku - v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline.