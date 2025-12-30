< sekcia Slovensko
SAIA: Občania SR môžu získať štipendiá na štúdium v 16 krajinách
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, absolventi vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o 47 štipendijných ponúk v 16 krajinách. TASR o tom informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá administruje bilaterálne dohody v oblasti vzdelávania zamerané na štipendiá na štúdium, výskum či letné jazykové školy.
Ponuka sa týka Bulharska, Česka, Čiernej Hory, Číny, Egypta, Grécka, Chorvátska, Kazachstanu, Maďarska, Moldavska, Poľska, Rumunska, Severného Macedónska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny. „Ponuka je v jednotlivých krajinách rôzna, môže ísť o krátkodobé a dlhodobé študijné alebo výskumné pobyty počas akademického roka 2026/2027 či letné jazykové kurzy alebo letné školy počas leta 2026,“ priblížil Chlup.
Podrobné informácie o štipendiách, ako aj o spôsobe podania žiadosti sú zverejnené na portáli SAIA v databáze štipendií a grantov. „Obsahuje vyše 200 ponúk do rôznych krajín sveta, o ktoré sa môžu uchádzať slovenskí občania,“ podotkol Chlup. Dodal, že záujemcovia môžu od 7. januára budúceho roka získať podrobnejšie informácie aj v piatich pracoviskách SAIA v univerzitných mestách na Slovensku - v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline.
