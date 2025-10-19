< sekcia Slovensko
SAIA: Vysokoškoláci môžu získať štipendium CEEPUS na pobyt
Program CEEPUS podporuje spoluprácu vysokých škôl z krajín strednej a juhovýchodnej Európy.
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi majú možnosť získať štipendium Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) na pobyt v niektorej z krajín strednej a juhovýchodnej Európy počas letného semestra akademického roka 2025/2026. O štipendium môžu žiadať do 1. novembra. TASR o tom informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá je národnou kanceláriou programu CEEPUS na Slovensku.
„Výška mesačného štipendia je rôzna v jednotlivých krajinách. Slovenskí študenti a doktorandi môžu požiadať o paušálny cestovný príspevok, ktorého výška je stanovená podľa vzdialenosti z miesta trvalého pobytu alebo vysielajúcej inštitúcie do miesta pobytu,“ uviedol Chlup. Záujemcovia môžu získať podrobnejšie informácie o programe CEEPUS v piatich pracoviskách SAIA v univerzitných mestách na Slovensku - v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline.
Program CEEPUS podporuje spoluprácu vysokých škôl z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej Hory, Chorvátska, Macedónska, Maďarska, Moldavska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska (vrátane Kosova). Program financujú národné ministerstvá pre vysoké školstvo. Prvé mobility v rámci programu sa uskutočnili v akademickom roku 1994/1995.
