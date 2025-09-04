< sekcia Slovensko
Asociácia:Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa zhoršila
SAJCH poukázal na to, že VšZP od minulého roka odzmluvnila 18 poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa za posledný rok zhoršila, predovšetkým pre poistencov štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorá odzmluvnila viacerých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Na štvrtkovej tlačovej konferencii na to upozornila Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie (SAJCH). Vyzýva poisťovňu, aby tento krok prehodnotila.
„Dostupnosť jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa zhoršila, z nášho pohľadu výrazne, a je to len z dôvodu na strane zdravotných poisťovní, predovšetkým VšZP. Sme v rokovaní s VšZP a veríme, že ešte v septembri sa dohodneme na revízii rozhodnutí,“ uviedla predsedníčka SAJCH Eva Vidová.
Poukázala na to, že VšZP od minulého roka odzmluvnila 18 poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. To má podľa asociácie najväčší vplyv na to, že počet výkonov v tejto oblasti klesá. Pre nezmluvné vzťahy SAJCH zároveň eviduje aj pacientov, ktorí si museli výkony hradiť z vlastných prostriedkov. Predĺžili sa tiež podľa nej čakacie lehoty z dôvodu finančných limitov, ktoré VšZP zaviedla.
Vidová deklarovala, že poskytovatelia jednodňovej zdravotnej starostlivosti majú dostatok kapacít pre všetkých pacientov. „Jediným dôvodom zhoršenia dostupnosti a poklesov výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti je odzmluvnenie značnej časti poskytovateľov VšZP a zavedenie finančných limitov,“ skonštatovala.
SAJCH preto vyzýva štátnu zdravotnú poisťovňu, aby svoje rozhodnutia prehodnotila. „Apelujeme preto na vedenie VšZP, aby sa vrátilo k rokovaciemu stolu s odzmluvnenými poskytovateľmi jednodňovej zdravotnej starostlivosti a súčasne aby zrušilo alebo dostatočne navýšilo limity u poskytovateľov, u ktorých eviduje dlhé čakacie lehoty na operácie a tiež aj značný objem nadlimitných výkonov,“ uviedla.
