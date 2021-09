Vidová: Jednodňová chirurgia bude k dispozícii aj počas tretej vlny

Bratislava 30. septembra (TASR) - Poskytovatelia jednodňovej chirurgie sú pripravení poskytovať svoju starostlivosť aj počas tretej vlny pandémie nového koronavírusu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to deklarovali zástupcovia Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie (SAJCH), ktorá týchto poskytovateľov združuje.



"Aj teraz, keď sa rozbieha tretia vlna pandémie na Slovensku, sme pripravení nielen operovať pacientov našich pracovísk, ale opäť pomôcť aj pacientom slovenských nemocníc, ktoré pre reprofilizáciu začínajú rušiť a odkladať plánované operácie," uviedla predsedníčka výboru SAJCH Eva Vidová.



Pripomenula, že pracoviská jednodňovej chirurgie pacientom poskytovali starostlivosť takmer bez obmedzení aj vlani, počas prvej a druhej vlny pandémie. "Vykonávali sme operácie pacientov, ktoré sme mali naplánované jednak v našich zariadeniach, ale takisto sme pomáhali pacientom alebo aj nemocniciam s operáciami, ktoré mali tieto výkony plánované a boli im odkladané práve z dôvodu pandémie," spresnila s tým, že spolu pracoviská vykonali 110.000 operácií, "čo nás stálo nielen veľa síl a energie, ale aj finančných prostriedkov naviac," dodala Vidová.



V tejto súvislosti zástupcovia poukázali na nedostatočnú podporu zo strany štátu a zdravotných poisťovní. Podpredseda asociácie Štefan Zelník na margo toho vyzval kompetentných, aby nerozdeľovali poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na štátny a neštátny sektor. Podotkol tiež, že SAJCH nebola prizvaná na rokovania o optimalizácii nemocníc.



Zástupcovia asociácie konštatovali, že aj vďaka ich práci sa do veľkej miery podarilo odbremeniť nemocnice, skrátiť čakacie doby či skvalitniť starostlivosť o pacientov. "Vieme, že nie je možné v režime bez hospitalizácie operovať všetkých pacientov. Sme však presvedčení, že bez nás a našej práce, ktorú vykonávame nielen zodpovedne a kvalitne, ale aj s obrovským pracovným nasadením, by situácia s plánovanými operáciami na Slovensku bola absolútne neudržateľná," vysvetlili. Vidová dodala, že cieľom nie je nemocnice nahrádzať, ale dopĺňať.



Poskytovatelia jednodňovej chirurgie vykonávajú širokú škálu operácií, predovšetkým v oftalmológii, otorinolaryngológii (ORL), gynekológii, chirurgii, cievnej chirurgii, ortopédii, urológii, ale aj v ďalších medicínskych odboroch. Ako uviedol Marián Kováč z ambulancie ORL v Banskej Bystrici, ide síce o operácie, keď pacient do 24 hodín opustí pracovisko, avšak mnohé patria k tým najzložitejším v danom odbore.