Šajgalík: Dobrým príkladom pre SAV je nemecká Spoločnosť Maxa Plancka

Bratislava 5. januára (TASR) - Cieľom a dobrým príkladom Slovenskej akadémie vied (SAV) je nemecká Spoločnosť Maxa Plancka. V ľubovoľných rebríčkoch vedeckých inštitúcií je vždy v prvej desiatke. Má však mnohonásobne vyšší rozpočet od štátu na rozdiel od SAV. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík.



"Bohaté krajiny investujú do vedy vysoké percento hrubého domáceho produktu (HDP) nie preto, že sú bohaté, ale sú bohaté, lebo investujú do vedy také vysoké percento HDP," zdôraznil predseda akadémie. Ako príklad uviedol Nemecko či Fínsko.



V bývalých socialistických krajinách vrátane Slovenska existuje podľa jeho slov tlak na získavanie prostriedkov z grantových agentúr, ktoré požadujú na konci riešenia projektu konkrétne výsledky. A to býva problém pri nastavení ich náročnosti.



Nositeľ Nobelovej ceny Klaus von Klitzing zo Spoločnosti Maxa Plancka pri svojej návšteve SAV hovoril o tom, že prísť s vynikajúci nápadmi neznamená len písanie projektov, lebo plnenie míľnikov projektu je zaväzujúce a obmedzujúce fantáziu. "U nás však vedecký pracovník jednoducho bez toho, aby nemal projekty, nemá šancu robiť vedu, čiže u nás sme v diametrálne odlišnej situácii," uviedol Šajgalík.