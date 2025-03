Šajgalík: Investície štátu smerujú do perspektívnych výskumov

Bratislava 15. marca (TASR) - Investície štátu smerujú do perspektívnych výskumov, ku ktorým sa zaväzuje na najbližšie tri roky. Uviedol to predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík v súvislosti s projektom, v rámci ktorého majú po prvý raz možnosť pracovať na princípe výkonnostných zmlúv. Akadémia ho podľa jeho slov naštartovala v uplynulých mesiacoch.



"Doteraz sme vždy dostávali peniaze za to, čo sme už urobili. Čiže bol to pohľad smerom dozadu - áno, ste dobrý, máte také a také výsledky a za to si zaslúžite toľko a toľko peňazí," priblížil Šajgalík. Objasnil, že v súčasnosti sa SAV vo výkonnostných zmluvách zaväzuje, čo vyskúma a štát jej ponúkne stabilné financovanie na tri roky.



Je presvedčený, že úlohy, ktoré si vytýčili, budú splnené, aj keď sú podľa jeho slov náročné. "Podľa mňa toto je cesta, aby sme sa ako spoločnosť vyvíjali tým správnym smerom a aby poznanie, ktoré vzniká na pôde SAV, slúžilo na všetko," dodal predseda akadémie.