P. Šajgalík: Investovanie do nových oblastí môže zvýšiť životnú úroveň

Bratislava 7. júna (TASR) - Na zvýšenie životnej úrovne musí nájsť Slovensko odvahu investovať do nových oblastí. Povedal to na výročnom zasadnutí Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory Slovensko bývalý predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.



„Problém podľa mňa spočíva v tom, že sme si zakonzervovali istý ekonomický model, model podpory súkromného sektora, ktorý je nevyhnutný preto, aby krajina produkovala výrobky s vyššou pridanou hodnotou,“ uviedol Šajgalík.



Prosperitu štátom podľa neho prinášajú inovácie. Zdôraznil, že Slovensko má oproti okolitým štátom ako je Rakúsko, Maďarsko či Česko najnižší inovačný faktor na úrovni 72 % priemeru EÚ. Inovačný faktor Rakúska je 127 a podobný ho má aj Írsko, pričom sú to krajiny, ktoré prechádzajú rovnakou transformáciou v inováciách ako SR.