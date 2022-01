Šajgalík: Rok 2022 bude pre Slovenskú akadémiu vied dôležitým míľnikom

Bratislava 8. decembra (TASR) – Rok 2022 bude pre Slovenskú akadémiu vied (SAV) dôležitým míľnikom, pretože prejde komplexnou akreditáciou, teda hodnotením vedeckej práce inštitúcie. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík.



Poznamenal, že podobne ako pred šiestimi rokmi, tak aj v roku 2022 bude akreditáciu vykonávať medzinárodný panel expertov. Už v roku 2021 sa začali prípravné práce, zvolená bola predsedníčka tohto panelu. Stala sa ňou fínska vedkyňa Marija Makarowová, ktorá bola pri akreditácii SAV aj pred šiestimi rokmi. Podľa Šajgalíka to má výhodu v tom, že už je zoznámená s prostredím. Poznamenal, že aj niektorí členovia panela zostali tí istí, niektorí sa zmenili. "Má to tú výhodu, že oni môžu v priamom prenose vidieť to, ako sa pohla inštitúcia za šesť rokov," povedal.



"Verím, že nám to pomôže nastaviť zrkadlo, aby sme sa videli v tom pravom svetle," povedal Šajgalík. Podľa neho akreditácia má svoj význam a má významný vplyv smerom dovnútra SAV. "Tá proklamovaná excelentnosť sa dá dosiahnuť len tak, že sa reálne a racionálne pozrieme do zrkadla, kde sme," dodal Šajgalík.



Predseda SAV očakáva, že v roku 2022 sa situácia s obmedzeniami v súvislosti s pandémiou zmení a že sa otvoria možnosti naplno rozvinúť vedeckú prácu. "Lebo keď som v roku 2020 vravel, že nám pandémia pomohla vytiahnuť zo šuflíka aj výsledky, na ktoré sme nemali čas, a že budeme mať vyššiu produkciu, čo sa možno aj do nejakej miery naplnilo, tak teraz sú už tieto výsledky vyčerpané. Takže možno produkcia v roku 2021 bude mierne nižšia, ako by sme očakávali, a preto dúfam, že rok 2022 nám umožní vrátiť sa do normálu, rozbehnúť všetky naše vedecké aktivity tak, ako ich máme naplánované," poznamenal.



Rovnako očakáva, že budú dobre a transparentne vyhlásené výzvy a že budú dobre rozdelené finančné prostriedky z plánu obnovy a zo štrukturálnych fondov. "Dúfam, že procesy budú nastavené tak, že tieto európske peniaze budú stimulačné na zavedenie nových schém pomoci, ktoré veda potrebuje," dodal Šajgalík. Doplnil, že dúfa v to, že štrukturálne zmeny budú viesť s prispením štátu a súkromného sektora k tomu, aby veda na Slovensku mala stále vyššiu úroveň a prinášala stále vyššie hodnoty pre obyvateľov Slovenska. Rovnako, aby prispievala do svetového koša vedomostí.