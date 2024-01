Šajgalík: Rozpočet nie je pre SAV extrémne rozvojový ani likvidačný

Bratislava 4. januára (TASR) - Schválený návrh rozpočtu na rok 2024 nie je pre Slovenskú akadémiu vied (SAV) extrémne rozvojový, ale ani likvidačný. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda akadémie Pavol Šajgalík s tým, že rozpočet presahujúci 125 miliónov eur stačí na štandardný život akadémie. Podľa jeho slov druhý rok fungovania SAV v novej právnej forme ako verejná výskumná inštitúcia začína vytvárať pozitívne zmeny.



"Schválený rozpočet nepodporí rozvoj nových disciplín, obnovovanie infraštruktúry či nábor nových vedeckých pracovníkov zo zahraničia," podotkol. Zmena právneho stavu SAV sa však pomaly prejavuje prostredníctvom viacerých úspešných patentov, pri ktorých sa rokuje o predaji licencií. To je podľa neho jednou z predností verejno-výskumnej inštitúcie.



Inštitúciám, ktoré disponujú týmito patentmi a sú schopné predať licenciu, podľa jeho slov pribudnú ďalšie finančné príjmy k príjmom z rozpočtu zo štátu alebo projektov. "Teraz bude vidieť inštitúcie, ktoré tento potenciál majú a ako budú napredovať, pretože ich finančná situácia sa bude zlepšovať," skonštatoval Šajgalík. Ide však podľa neho o dlhodobý proces.



Finančné obmedzenia vníma predseda akadémie napríklad v programe Impulz. "Ide o veľmi úspešný program na získavanie občanov SR, ktorí v zahraničí strávili viac ako tri roky, alebo zahraničných postdoktorandov, ktorí majú záujem pracovať na SAV," povedal.



Ako priblížil, projekt môže poskytnúť doktorandovi alebo postdoktorandovi prostriedky do 150.000 eur na rok a umožní vytvorenie vlastného tímu s jeho vlastnou výskumnou problematikou. Tento koncept sa podľa Šajgalíka ukázal ako veľmi úspešný, avšak SAV nedisponuje dostatočnými financiami na viac ako tri štipendiá. Na jedno miesto sa pritom hlási až desať uchádzačov, čo umožňuje kvalifikovaný výber.



Zdôraznil, že je kľúčové prilákať zahraničných postdoktorandov či doktorandov prostredníctvom programu Impulz, pretože ich prínos spočíva v nových nápadoch. Na SAV existuje tradícia udržiavania niektorých výskumov. "U nás je taká tradícia, že môj školiteľ riešil tému A, ja budem robiť tému A+. Samozrejme, že tému posuniem trochu dopredu, ale nebudem prinášať principiálne nové témy. Noví ľudia prichádzajú s novými témami, ktoré sú na hranici poznania a majú iný inovačný potenciál," uviedol.



Problémom je aj prístrojová infraštruktúra, zakúpená z prvej vlny európskych fondov. "Pomaly už zastaráva a my teraz stojíme pred problémom, ako túto infraštruktúru obnoviť alebo aspoň udržať," vysvetlil. Očakáva, že SAV získa finančné prostriedky minimálne z fondu obnovy a udržateľnosti.