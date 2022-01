Slovenskí vedci majú za sebou úspešný rok. Vyvinuli niekoľko noviniek

Na snímke predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík, foto z archívu. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 5. januára (TASR) – Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) dosiahli počas roka 2021 úspechy, ktoré prinášajú príspevok k celkovému poznaniu vedy u ľudí. V rozhovore to pre TASR uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík. Ako dodal, aj pandémia priniesla niektoré nové druhy výskumu, ktoré majú svoj praktický význam.Napríklad v ústave polymérov začali vedci vyrábať veľmi jemné tenké vlákna z recyklovaných PET fliaš. Tie vedia upliesť do takých štruktúr, že sú schopné filtrovať malé častice na úrovni niekoľkých desatín mikrometra.povedal Šajgalík s tým, že kniha vyšla okrem slovenčiny aj v anglickom a francúzskom jazyku.Šajgalík poukázal tiež na to, že Botanický ústav SAV pracoval s matematikmi so Stavebnej fakulty STU a vytvorili nový softvér Natura Sat, ktorý vďaka údajom z družice Sentinel-2 (ESA) dokáže lokalizovať biotopy Natura 2000 a hlavne monitorovať ich poškodenosť v priestore.povedal predseda SAV.Ďalej upriamil pozornosť na dlhodobý výskum, ktorý sa realizuje na Ústave stavebníctva a architektúry SAV, ktorý sa venuje svetelnému smogu.povedal predseda SAV. Ako ďalej doplnil, vedci zistili, že tento kozmický odpad zvyšuje jas nočnej oblohy o desať percent.Šajgalík vyzdvihol aj vedeckých pracovníkov, ktorí počas roka získali viaceré ocenenia. Jedným z nich je Imrich Barák, ktorý sa stal vedcom roka. Ján Dusza sa stal laureátom ocenenia ESET Science Award v kategórii výnimočná osobnosť slovenskej vedy. Ladislav Valkovič sa v rámci tohto ocenenia stal laureátom kategórie výnimočný mladý vedec do 35 rokov.uzavrel Šajgalík.