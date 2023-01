SAK a Únia podnikových právnikov SR uzavreli dohodu o spolupráci

Bratislava 14. januára (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) a Únia podnikových právnikov (UPP) SR chcú spolupracovať v oblasti vzdelávania, podpory princípov právneho štátu a pri rozvoji súkromného rozhodcovského konania. Vyplýva to z dohody o vzájomnej spolupráci, ktorú 12. januára podpísal predseda SAK Martin Puchalla s predsedom UPP SR Mariánom Cesnekom. Dohoda sa tiež týka spolupráce pri započítavaní praxe podnikového právnika do koncipientskej praxe. TASR o tom informovali z mediálneho odboru komory.



"Slovenská advokátska komora a Únia podnikových právnikov SR plnia rozličné úlohy. Podpísaná dohoda však svedčí o tom, že v základných otázkach právneho štátu a témy poskytovania profesionálnych právnych služieb máme rovnaké hodnoty. Na našu spoluprácu sa preto veľmi teším a verím, že prinesie dobré výsledky pre celé právne prostredie," povedal šéf SAK Puchalla. Podpis dohody podľa neho reflektuje na osvedčenú spoluprácu medzi množstvom odborníkov z radov podnikových právnikov a advokátmi pri poskytovaní právnych služieb firemnému sektoru.



"Spolupráca podnikových právnikov a advokátov vždy bola, je a bude veľmi úzka a intenzívna. Rovnako ako profesijné prechody medzi týmito dvoma postaveniami," uviedol po podpise predseda UPP SR Cesnek.



Predmetom podpísanej dohody je celkovo päť oblastí. Okrem všeobecných konzultácií ide v prvom rade o spoluprácu v oblasti vzdelávania. V oblasti právneho štátu sa strany dohodli na možnosti spolupráce pri pripomienkovaní návrhov zákonov s dosahom na podnikateľské a právne prostredie.



Špecifickou oblasťou je záujem spolupracovať pri podpore rozvoja súkromného rozhodcovského konania, a to osobitne na platforme Rozhodcovského súdu SA. Strany sa dohodli aj na praktickej spolupráci pri uznávaní praxe podnikového právnika do praxe advokátskeho koncipienta.