Bratislava 13. februára (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) hodnotí návrh novely Trestného zákona prevažne kladne. Vyzdvihuje najmä posilnenie princípov restoratívnej justície, vytvorenie nového priestoru pre alternatívne tresty a možnosť riešiť niektoré najmenej závažné formy prečinov na úrovni priestupkov. Kritizuje, že zákon nezrovnoprávňuje slovenské trestné sadzby s úrovňou, ktorá je obvyklá v európskych podmienkach.



"S výnimkou čiastočnej depenalizácie pri ľahkých drogových trestných činoch došlo pri ostatných trestných činoch v zásade len ku kozmetickým zmenám. Viaceré trestné sadzby tak podľa nášho názoru naďalej ostávajú v neprimeranom pásme, pričom v niektorých prípadoch dokonca došlo k zvýšeniu trestných sadzieb," priblížili z mediálneho odboru SAK. Podľa komory to svedčí o tom, že pri otázke trestných sadzieb museli odborné argumenty ustúpiť politickým limitom.



Navrhované znenie novely Trestného zákona by však bolo v prípade schválenia na pôde Národnej rady SR podľa komory zrejme prvým naozaj systémovým vylepšením Trestného zákona od jeho prijatia v roku 2005. Poukázala tiež na to, že ministerstvo vytvorilo zázemie na skutočne odbornú diskusiu, kde sa partneri navzájom počúvali.



"Takú mieru participatívnosti všetkých dotknutých subjektov (súdy, prokuratúra, advokácia a ďalšie zložky), aká bola dosiahnutá za posledné mesiace, hodnotíme mimoriadne pozitívne," uviedla komora. SAK bola v rámci prípravy legislatívy zastúpená v kolégiu dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa predsedom komory Martinom Puchallom a podpredsedom Ondrejom Laciakom. "Ďalší naši členovia pôsobili v jednotlivých pracovných skupinách," dodala.



Navrhovaná novela Trestného zákona kladie podľa rezortu spravodlivosti okrem iného dôraz na restoratívnu justíciu, ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov od užívateľov drog či na harmonizáciu trestných sadzieb. Do prípravy legislatívy bolo zapojených vyše 110 odborníkov. Legislatívny návrh dala ešte vlani v septembri opätovne do medzirezortného pripomienkového konania exministerka Mária Kolíková (SaS). Subjekty k návrhu vzniesli 597 pripomienok, z toho 197 zásadných a jednu hromadnú.