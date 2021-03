SAK: Nadužívanie väzby a úmrtia pri jej výkone sú neudržateľným stavom

Bratislava 3. marca (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) víta rozhodnutie generálneho prokurátora začať trestné stíhanie vo veci úmrtia väzobne stíhaného advokáta Ľubomíra K. Prípady úmrtí počas výkonu väzby spojené s neprimerane dlhými väzobnými stíhaniami považuje komora za alarmujúce a neudržateľné. TASR o tom informovala hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.



„Sme presvedčení o tom, že aj posledný prípad úmrtia obvineného advokáta na nový koronavírus počas výkonu väzby musí viesť nielen k vyvodeniu individuálnej zodpovednosti, ale aj k zásadnému prehodnoteniu prístupu v trestnej politike,“ spresnila. Komora sa obáva, že medializované prípady sú len vrcholom ľadovca a neadekvátne zaobchádzanie s väzobne stíhanými i nadužívanie trestného práva je v skutočnosti častejšie.



SAK upozorňuje, že advokát bol v kolúznej väzbe takmer rok a ak „v takejto situácii dôjde k tomu, že sa obvinený nakazí novým koronavírusom a tejto chorobe podľahne, je podľa nášho názoru namieste hovoriť aj o zodpovednosti štátu za to, že si nesplnil pozitívny záväzok chrániť zdravie obvinených a odsúdených“.



Komora preto opäť apeluje na prijatie zmien v trestnom práve pri uplatňovaní inštitútu väzby a zlepšení podmienok pre väzobne stíhaných. „Cítime povinnosť upozorniť na to, že praktický výkon trestnej politiky na Slovensku je často neadekvátny, v rozpore s princípmi právneho štátu a ochrany ľudskej dôstojnosti,“ dodala hovorkyňa.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vo februári informovala, že síce neplánuje prehodnocovať dôvody väzby, zmeniť by sa však mohli podmienky väzby. Vytvorila pracovnú skupinu, ktorá by sa mala zaoberať v prípade kolúznej väzby aj možným nastavením jej časového limitu.