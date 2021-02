SAK navrhuje úpravu minimálnej škody v Trestnom zákone voči páchateľom

Bratislava 18. februára (TASR) – Slovenská advokátska komora (SAK) v súvislosti so zriadením pracovnej skupiny na novelizáciu Trestného zákona a Trestného poriadku zo strany rezortu spravodlivosti opätovne pripomína návrh na úpravu minimálnej škody v Trestnom zákone. TASR o tom informovala hovorkyňa SAK Alexandra Donevová. Podľa SAK nie je v poriadku, ak rovnaký skutok by pred 15 rokmi bol priestupkom, ale teraz z dôvodu inflácie a vývoja ekonomiky by sa stal trestným činom. Preto SAK navrhuje naviazanie výšky malej škody na priemernú mesačnú mzdu.



"Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu jednej polovice priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom došlo k spáchania činu,“ uviedla k navrhovanej úprave.



Návrh zmeny Trestného zákona predložila SAK Ministerstvu spravodlivosti SR už minulý rok ako pripomienku k zákonu o zaisťovaní majetku. "Ministerstvo sa vtedy s pripomienkou vysporiadalo tak, že túto otázku určite bude riešiť pri najbližšej novele trestných kódexov. SAK znovu pripomína túto problematiku a zašle návrh opätovne ministerke spravodlivosti," povedala Donevová.



Návrh sa týka úpravy paragrafu 125 odseku 1, ktorý teraz určuje, že malou škodou je škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Ďalšie hranice škody sú násobkami tejto pevnej sumy. "Súčasná pevne upravená výška malej škody spôsobuje, že rovnaký skutok posudzovaný pred 15 rokmi v čase prijatia právnej úpravy nemusel byť ani trestný, alebo mohol byť trestný miernejšie, ako je v súčasnosti. Z mnohých skutkov, ktoré pôvodne ani neboli trestnými činmi, ale boli by priestupkami, sa 'spontánne' stávajú trestné činy," vysvetľuje SAK.



Podľa jej predsedu Viliama Karasa nie je v záujme spoločnosti prísne trestným právom trestať prvopáchateľov drobných skutkov. "Je to neprimerané a v konečnom dôsledku aj drahé – trestné konanie je v nepomerne vyššej hodnote ako spôsobená škoda, nehovoriac o nákladoch na prípadný výkon trestu odňatia slobody. Riešenie takýchto skutkov by malo zostať v priestupkovej rovine," dodal Karas.