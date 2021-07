SAK: Oporou nezávislosti advokáta je samoregulácia v podobe komory

Na archívnej snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) 15. júna 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. júla (TASR) – Podstatnou oporou nezávislosti advokáta je samoregulácia v podobe advokátskej komory, ktorej kľúčovou vlastnosťou má byť nezávislosť. TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej advokátskej komory (SAK) Alexandra Donevová. Tvrdí, že aby mohol advokát vykonávať svoje povolanie efektívne a spoľahlivo, musí byť nezávislý. Reagovala tým na úvahy rezortu spravodlivosti presunúť druhý stupeň disciplinárnych konaní advokátov na nový Najvyšší správny súd (NSS) SR.“ upozornila hovorkyňa. Tvrdí, že výkon správcu musí byť v tomto prípade oddelený od výkonu advokácie a zároveň pri činnosti správcu konkurznej podstaty advokát spadá pod kontrolnú, osobitnú disciplinárnu právomoc štátu, kde je dozorným orgánom Ministerstvo spravodlivosti SR.NSS SR by mal byť podľa komory inštitúciou, ktorá bude mať právomoc preskúmavať rozhodnutia disciplinárnych senátov komory. ““ dodala Donevová s tým, že úlohou komory je riešiť zlyhania advokátov v etickej rovine a rovine advokátskych predpisov. Pod disciplinárnu právomoc SAK spadá viac ako 6000 advokátov.“ spresnila. Ďalej uviedla, že disciplinárne konania v rámci komory trvajú po právoplatné rozhodnutie priemerne šesť mesiacov.“ upozornila s tým, že rozhodnutia krajských a prípadne Najvyššieho súdu (NS) SR často v týchto prípadoch trvajú roky. „“ podotkla.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) povedala, že status advokáta sa rozširuje, pričom nejde len o typické zastupovanie klientov v sporovom konaní. „“ dodala. O to viac je podľa nej namieste, aby štát uvažoval nad jednoznačnou úrovňou vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti, či už voči advokátom, ale aj voči iným právnickým profesiám. V tejto súvislosti sa obrátila na Benátsku komisiu s otázkou, či by považovala rozhodovanie NSS SR na druhom stupni disciplinárneho konania advokátov za zásah do nezávislosti advokácie.