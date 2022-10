SAK: Paragraf 363 je v systéme opravných prostriedkov nezastupiteľný

Bratislava 30. októbra (TASR) – Paragraf 363 Trestného poriadku (TP) má v systéme mimoriadnych opravných prostriedkov nezastupiteľné miesto. Pre TASR to uviedol predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Martin Puchalla.



"Komora dlhodobo zastáva tento názor a máme to podporené aj rôznymi právnymi analýzami," zdôraznil s tým, že nerozumie pomerne veľkej spoločenskej diskusii o tomto ustanovení.



Priblížil, že paragraf 363 TP sa dostal do Trestného poriadku po zrušení inštitútu s názvom sťažnosť pre porušenie zákona. Ten bol v minulosti opravným prostriedkom proti rozhodnutiam súdov i proti rozhodnutiam orgánov činných v trestnom konaní (OČTK).



"Ak by nevznikol paragraf 363 TP, mimoriadny opravný prostriedok proti rozhodnutiam OČTK v prípravnom konaní by neexistoval," zdôraznil Puchalla. Voči právoplatným rozhodnutiam súdov je v súčasnosti ako mimoriadny opravný prostriedok dovolanie.



Generálny prokurátor SR má na základe paragrafu 363 TP právomoc zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.