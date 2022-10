Karas: Posunutím účinnosti nedôjde k zmenám v otázkach súdnej mapy

Banská Bystrica 10. októbra (TASR) – Posunutím účinnosti súdnej mapy o päť mesiacov nedôjde k zmenám vo vecných otázkach reformy ani k spomaleniu procesov jej implementácie. Ohrozené nie je podľa ministra spravodlivosti Viliama Karasa ani čerpanie prostriedkov z plánu obnovy. Uviedol to v pondelok v Banskej Bystrici na spoločnej tlačovej konferencii s predsedami krajských súdov a sudcami poverenými plnením úloh predsedov správnych súdov.



"Vytvárame si len časový priestor, aby sme mohli pokojne pripraviť nástup novozorganizovaných zväčšených obvodov súdov. Osobitne si pripravujeme priestor, aby sme mohli úspešne spustiť nové tri správne súdy, ktoré sú nóvum v histórii Slovenskej republiky. Budú prínosom, ale nemôžeme si dovoliť, aby to škrípalo pri ich spustení," vysvetlil Karas.



Súdna mapa mala pôvodne vstúpiť do platnosti od 1. januára 2023, minister avizoval posunutie účinnosti k 1. júnu 2023. Za najväčší problém považuje nedostatok sudcov a personálu pre novovznikajúce súdy. "Ak sa táto lehota predĺži, získame dostatok kvalifikovaných odborných sudcov, ktorí budú mať dostatočný časový priestor, aby prestúpili na novozriadené správne súdy," dodal Karas.



Odklad účinnosti súdnej mapy pozitívne vníma aj predseda Krajského súdu v Bratislave Boris Tóth, podľa ktorého by zavedenie zmien od začiatku nového roka znamenalo kolaps. "K dnešnému dňu nevieme, kde by sme sa mali sťahovať. Nevieme, ktorá budova je určená pre budúce mestské súdy III a IV," uviedol Tóth.



Podľa predsedu Krajského súdu v Bratislave bude pre dva zlúčené súdy v Bratislave potrebná budova, v ktorej bude možné zriadiť 45 pojednávacích miestností. "Do ktorej budovy sa takýto počet vojde? Nie každá budova je pripravená na súdne priestory," poznamenal Tóth.















SAK podporuje zámer posunúť účinnosť zmien v súdnej mape o päť mesiacov





Bratislava 10. októbra (TASR) – Slovenská advokátska komora (SAK) podporuje zámer Ministerstva spravodlivosti (MS) SR posunúť účinnosť zmien v súdnej mape o päť mesiacov na 1. júna 2023. TASR o tom informovali z mediálneho odboru SAK.



"Komora samotný zámer posunúť účinnosť zmien v súdnej mape na 1. jún 2023 podporuje. Myslíme si, že v súčasnej situácii ide o jediné možné riešenie, ktoré má zabrániť znefunkčneniu súdov v dôsledku meškania v prípravách," povedal predseda komory Martin Puchalla.



Okrem doriešenia praktických aspektov reformy je podľa SAK dôležité, aby bol tento časový priestor využitý aj na vyjasnenie spôsobu obsadzovania nových sudcovských miest. "Presun sudcov medzi súdmi musí byť uskutočnený tak, aby nemohlo dôjsť k svojvoľnému zásahu do sudcovskej nezávislosti, a tým aj do práva účastníkov na zákonného sudcu," dodali z komory.



SAK zároveň vyzýva na obnovenie potrebného odborného dialógu, v rámci ktorého by sa preskúmali možnosti ďalších vecných opráv reformy (osobitne napríklad vo vzťahu k mestským súdom).



Minister spravodlivosti Viliam Karas minulý týždeň avizoval, že navrhne zmenu zákona, ktorou sa predĺži čas potrebný na implementáciu novej súdnej mapy o päť mesiacov. Vytvorenie dodatočného časového priestoru je podľa neho nevyhnutné na naplnenie cieľov reformy a na vytvorenie predpokladov na postupné zlepšovanie výkonu súdnej moci.



Cieľom reformy súdnej mapy je okrem iného aj zvýšenie efektivity výkonu súdnej moci a zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy. Reforma počíta aj so vznikom mestských súdov v Bratislave a Košiciach či s novými správnymi súdmi. Tiež s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy.