Advokátska komora: Porady s klientom vo väzení budú možné online

Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK), Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a Ministerstvo spravodlivosti SR pripravili spoločný projekt umožňujúci online porady advokátov s ich klientmi vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody prostredníctvom videokonferencie. Projekt sa v pilotnej fáze spustil v utorok pre Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava s plánom postupného rozšírenia do ústavov v rámci celej SR. TASR o tom informoval Pavol Kubík z mediálneho odboru SAK.



„Cieľom tohto projektu je zefektívniť poskytovanie právnych služieb a garantovať účinný prístup k obhajobe a inej právnej pomoci obžalovaným alebo odsúdeným osobám vo väzenských ústavoch,“ uviedol predseda SAK Martin Puchalla. Doplnil, že pre SAK je prvoradým pravidlom pre tento projekt, okrem vytvorenia potrebného používateľského komfortu, predovšetkým dôsledná garancia dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom.



Pilotný projekt online porád vzniká podľa komory ako odpoveď na dopyt po možnosti mať dôvernú a bezpečnú komunikáciu aj nad rámec osobných stretnutí, prípadne bežného telefonického hovoru. Ďalším impulzom na jeho iniciovanie boli aj podnety smerujúce k podozreniam z možného neoprávneného monitoringu telefonátov s obhajcami. SAK o tejto téme rokovala s vedením ZVJS aj ministerstva a výsledkom bola dohoda na niektorých postupoch, ktoré znižujú riziko zneužitia alebo omylov. „Príkladom je zdieľanie zoznamu obhajcov a ich telefónnych čísel, aby sa aj takýmto spôsobom minimalizovalo riziko neoprávneného zásahu do práva na dôvernosť komunikácie. Jedným z bezpečnostných prvkov online porád bude aj využitie unikátneho advokátskeho konta na prihlásenie sa do systému na rezerváciu a uskutočnenie videokonferencie,“ vysvetlili z komory.



Počas najbližších štyroch mesiacov budú zbierať pripomienky k fungovaniu projektu po technickej, organizačnej i bezpečnostnej stránke. Po skončení pilotnej fázy zohľadnia pripomienky a získané skúsenosti s plánom nasadiť projekt postupne do ďalších ústavov.