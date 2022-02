Skrátením koncipientskej praxe vzrástol záujem o advokátsku skúšku

Bratislava 20. februára (TASR) – Skrátením koncipientskej praxe z piatich na tri roky výrazne vzrástol počet záujemcov o advokátsku skúšku. Kým v roku 2018 sa na advokátske skúšky prihlásilo 126 osôb, v roku 2020 to bolo až 520 koncipientov. Pre TASR to uviedli zo Slovenskej advokátskej komory (SAK).



V predošlom roku sa na advokátsku skúšku prihlásilo 441 koncipientov. Podľa predsedu SAK Viliama Karasa by malo ísť o prechodný stav, keďže záujem o koncipientsku prax výrazne nevzrástol.



"Keďže zmeny platia len pár rokov, zatiaľ nemáme vyhodnotený vplyv skrátenia praxe na kvalitu uchádzačov. Ale javí sa, že päťročná prax bola opodstatnená," zdôraznil. Ako ďalej uviedol, absolvent advokátskej skúšky musí spĺňať základné kritériá.



SAK po dlhšom čase vytvorila nové skúšobné senáty. "Prizvali sme nových externých členov. Oslovili sme predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR, Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR, generálneho prokurátora a predsedu Ústavného súdu (ÚS) SR. Nominovali nám do senátov po piatich externých členov," doplnil.