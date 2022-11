SAK viedla za posledný rok viac ako 100 disciplinárok

Bratislava 6. novembra (TASR) – Disciplinárne senáty Slovenskej advokátskej komory (SAK) vybavili od júla 2021 do konca júna tohto roka 103 disciplinárok. Advokáti boli oslobodení v deviatich prípadoch. Pre TASR to uviedol predseda SAK Martin Puchalla.



"Od júla minulého roka do konca júna tohto roka napadlo na disciplinárne senáty 81 vecí. Za to isté obdobie disciplinárne senáty vybavili 103 vecí. V 64 prípadoch uložili peňažné pokuty," priblížil predseda komory.



Ako ďalej uviedol, revízna komisia za toto obdobie zaznamenala 439 sťažností. "Ako nedôvodných bolo odložených 357, s písomným napomenutím bolo odložených 32 a na disciplinárny senát bolo posunutých 81 sťažností," dodal.



SAK okrem toho za rok pozastavila výkon funkcie štyrom advokátom z dôvodu prebiehajúceho trestného stíhania. Ďalším štyrom bol pozastavený výkon priamo zo zákona z dôvodu prvostupňového odsudzujúceho rozsudku. Za právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin boli definitívne vyčiarknutí zo zoznamu traja advokáti. Zo zákona sa tiež pozastavuje činnosť aj v prípade väzobného stíhania.



Systém disciplinárneho stíhania podľa Puchallu na komore funguje dobre. "Aj v prípade preskúmavania právoplatných disciplinárnych rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory Najvyšším správnym súdom a predtým Najvyšším súdom je tendencia skôr konštatovať, že potrestanie advokáta bolo prísne. Z toho dôvodu sú potom veci zrušované a vracané späť na advokátsku komoru na ďalšie konanie," doplnil.



Na porovnanie, v období od polovice roka 2020 do konca júna 2021 bolo vybavených 84 disciplinárnych konaní. V jednom prípade bol advokát vylúčený z komory, v dvoch prípadoch suspendovaný. Peňažnú sankciu udelili v 48 prípadoch. Bez sankcie alebo zbavením viny bolo ukončených 33 prípadov.