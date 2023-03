SAK víta novelu Trestného poriadku o prehliadkach kancelárií

Bratislava 16. marca (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) víta prijatie novely Trestného poriadku, ktorá zavádza pravidlá na ochranu dôvernosti komunikácie klientov s advokátom pri prehliadke advokátskych priestorov. Parlamentom schválená legislatíva by mohla podľa komory pomôcť predchádzať porušovaniu základných práv klientov.



"Prijatie tejto novely je dobrou správou pre ochranu základných práv ľudí. Vnímame ju ako reakciu na opakované porušovania práv klientov, aké by v demokratickom a právnom štáte nemali mať miesto," reagoval predseda SAK Martin Puchalla.



SAK v tejto súvislosti zopakovala, že plne rešpektuje právomoci orgánov činných v trestnom konaní vyšetrovať trestnú činnosť, a to aj z radov advokátov. "Komora podporuje efektívne odhaľovanie trestnej činnosti, avšak aj to sa musí diať pri potrebnom rešpektovaní zákonnosti a ústavných práv," priblížili z mediálneho odboru komory.



"V minulosti sme, žiaľ, opakovane zaznamenali prípady, keď v rámci vyšetrovania konkrétneho skutku došlo pri prehliadkach advokátskej kancelárie k zaisteniu prakticky celej výpočtovej techniky (harddisku), na ktorej mohli byť údaje potenciálne stoviek klientov," dodali s tým, že novela zákona zavádza do procesu prehliadok iných priestorov potrebnú súdnu kontrolu. To znamená, že v prípade pochybnosti o rozsahu zadržaných dokumentov, sa vec predloží nezávislému súdu.



Schválená novela Trestného poriadku má zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní. Novú legislatívu z dielne nezaradenej poslankyne Kataríny Hatrákovej a poslancov zo Sme rodina schválili vo štvrtok poslanci Národnej rady SR.