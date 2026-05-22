SAK víta podpis Dohovoru Rady Európy o ochrane povolania advokáta
Vláda SR minulý rok v auguste odsúhlasila, aby sa Slovenská republika pripojila k signatárom Dohovoru o ochrane povolania advokáta.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) víta podpis Dohovoru Rady Európy o ochrane povolania advokáta zo strany Slovenskej republiky. Ide podľa nej o významný krok v posilňovaní ochrany slobodnej a nezávislej advokácie, ktorá je podmienkou účinnej ochrany práv všetkých. Komora o tom informuje na svojom webe.
Dohovor Rady Európy o ochrane povolania advokáta podpísal minulý piatok (15. 5.) v Kišiňove v mene SR štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Milan Hodás. „Ide o prvý globálny a záväzný dohovor na ochranu advokátov. Jeho cieľom je posilniť ochranu advokátov, ktorí čelia hrozbám alebo zásahom z dôvodu výkonu svojho povolania, a zaručiť slobodu poskytovať právne služby, radiť a zastupovať klientov nezávisle za zachovania dôvernosti komunikácie advokáta a klienta,“ vysvetľuje SAK.
Podľa dohovoru musia štáty zabezpečiť, aby advokáti mohli vykonávať svoje profesionálne povinnosti bez toho, aby boli terčom akejkoľvek formy fyzického útoku, hrozby, obťažovania, zastrašovania alebo neprimeraného zasahovania. Dohovor zavádza monitorovací mechanizmus dohľadu nad implementáciou a zabezpečením dodržiavania týchto práv.
Iniciátorom a dlhodobým podporovateľom myšlienky záväzného dohovoru o povolaní advokáta bola Rada advokátskych komôr Európy (CCBE), ktorej je SAK aktívnym členom.
Vláda SR minulý rok v auguste odsúhlasila, aby sa Slovenská republika pripojila k signatárom Dohovoru o ochrane povolania advokáta. Dohovor sa vzťahuje na všetkých právnikov, ktorí sú podľa vnútroštátneho práva oprávnení a kvalifikovaní vykonávať povolanie obdobné povolaniu advokáta. V podmienkach SR sú to advokáti.
Dohovor ustanovuje v prvej kapitole účel, rozsah dohovoru a definície. Predmetom druhej kapitoly sú vecné ustanovenia týkajúce sa stavovských organizácií, oprávnenia na výkon povolania, práv, ktoré sú priznané advokátom a ktoré súvisia s výkonom ich povolania, takisto ustanovenia týkajúce sa slobody prejavu, tiež disciplinárnych konaní a ochranných opatrení.
Tretia až piata kapitola upravujú kontrolné mechanizmy a zloženie skupiny expertov pre ochranu povolania advokátov, vzťah s inými medzinárodnými nástrojmi a spoločné záverečné ustanovenia.
