Karas víta schválenie návrhu súvisiaceho s podmienkami vo výkone väzby

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenská advokátka komora (SAK) víta, že vláda SR vo štvrtok schválila návrh, ktorým sa majú zlepšiť podmienky vo výkone väzby. Návrh z dielne rezortu spravodlivosti podľa komory zavádza mnohé zlepšenia smerujúce k humanizácii výkonu väzby.



"Predložený návrh v mnohých bodoch zohľadnil naše podnety a ide jednoznačne o krok správnym smerom. Teší nás, že do legislatívneho procesu postupuje takýto návrh zákona, ktorý zohľadňuje viaceré dlhodobé pripomienky odbornej verejnosti," uviedol šéf komory Viliam Karas na webe SAK.



Navrhované znenie zmien podľa komory reflektuje viaceré pripomienky SAK, ktoré vychádzali aj z odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT).



Novelu zákona vo štvrtok odobrila vláda a smeruje do parlamentu. Okrem iného umožní, aby mohli väzobne stíhaní častejšie telefonovať a prijímať dlhšie návštevy. Po novom má byť možné obvineného umiestniť do samostatnej cely len v prípade, ak je v kolúznej väzbe a požiada o to orgán činný v trestnom konaní alebo súd. V prípade, že sa nachádza obvinený v ubytovacej ploche, ktorej rozmer je pod zákonom určenou minimálnou hranicou, ako kompenzačné opatrenie by mohlo byť umožnenie dennej vychádzky dlhšej ako jedna hodina.