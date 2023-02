SAK: Zrušenie paragrafu 363 by ohrozilo práva obvinených i poškodených

Bratislava 10. februára (TASR) – Prípadné zrušenie ustanovenia paragrafu 363 Trestného poriadku (TP) by bez jeho adekvátnej náhrady viedlo k vážnemu ohrozeniu práv obvinených, ale aj poškodených a ďalších osôb, ktoré by stratili možnosť brániť sa proti nezákonným rozhodnutiam v prípravnom konaní. Slovenská advokátska komora (SAK) to uviedla na svojom webe.



"Odstránenie paragrafu 363 TP bez náhrady by znemožnilo nielen brániť sa voči nezákonným postupom proti obvineným, ale napríklad aj voči nezákonnému zastaveniu stíhania, ktorým sa zmarila možnosť poškodených domáhať sa spravodlivosti," priblížila advokátska komora. V prípade akýchkoľvek možných budúcich úprav paragrafu 363 TP je preto podľa SAK potrebné bezpodmienečne trvať na nevyhnutnej miere ochrany zákonnosti celého trestného procesu.



Predsedníctvo SAK sa na februárovom zasadnutí zaoberalo otázkou zákonnosti prípravného konania v kontexte prebiehajúcich konaní pred Ústavným súdom SR, ktorých predmetom je kontrola ústavnosti paragrafu 363 TP. "SAK ako nezávislá stavovská organizácia nateraz nevidí dôvod na osobitné komentovanie prebiehajúcich konaní pred Ústavným súdom SR. Tento postoj je zároveň prejavom úcty k nezávislému postaveniu Ústavného súdu SR, erudícii jeho sudkýň a sudcov, a zároveň rešpektu k postaveniu účastníkov konania pred týmto súdom," doplnila komora.



Ústavný súd SR prijal v stredu 8. februára na ďalšie konanie návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na posúdenie ústavnosti paragrafu 363 TP. Zároveň ho spojil s konaním, v ktorom daný paragraf napadla ešte koncom roka 2021 aj skupina poslancov Národnej rady SR.