Advokátska komora reaguje na časť návrhu novely Ústavy SR
Do ústavy sa majú podľa návrhu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Časť návrhu novely Ústavy SR, ktorá zdôrazňuje zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, môže mať vplyv na vzťah vnútroštátneho práva k právu Európskej únie a medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky. Slovenská advokátska komora (SAK) na to upozornila v súvislosti s návrhom novely Ústavy SR, ktorá je aktuálne v Národnej rade SR v druhom čítaní. TASR o tom informoval mediálny odbor komory.
„Slovenská advokátska komora považuje za zásadné, aby Slovenská republika pri akýchkoľvek ústavných zmenách zachovávala lojalitu k právu Európskej únie a dôsledne rešpektovala svoje medzinárodné záväzky, najmä v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd. Tieto princípy sú základom právneho štátu a predpokladom dôveryhodnosti Slovenskej republiky v európskom a medzinárodnom priestore,“ apeluje SAK.
Pri navrhovaných zmenách ústavy je podľa komory potrebné dôsledne zohľadňovať ich možné účinky nielen na vnútroštátny právny poriadok, ale aj na záväzky Slovenska vyplývajúce z členstva v EÚ a z medzinárodných zmlúv.
Nemalá časť odborníkov upozorňuje podľa komory na riziko nejasného alebo nesprávneho výkladu, ktorý by potenciálne mohol viesť k selektívnemu spochybňovaniu záväznosti práva EÚ a medzinárodného práva. „Iní odborníci poukazujú na to, že tieto riziká existujú, ale sú dobre eliminovateľné pri zachovaní funkčnosti slobodného a nezávislého Ústavného súdu SR. V tejto súvislosti existuje odborný konsenzus, že Ústavný súd SR bude aj naďalej kľúčovým orgánom pri výklade a aplikácii Ústavy SR a garantovaní základných práv a slobôd,“ vysvetľuje SAK.
Doplnila, že zmeny základného zákona štátu s potenciálnym dosahom na systém ochrany ľudských práv si vyžadujú dôkladnú analýzu, jasné odôvodnenie a ideálne čo najširší odborný a spoločenský konsenzus.
Do ústavy sa majú podľa návrhu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, a to najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania.
