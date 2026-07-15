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Saková: Baš Garvand ukazuje, ako technológie zlepšujú život
Na výstavbe dediny Baš Garvand sa podieľajú slovenské spoločnosti na zákazku azerbajdžanskej vlády. Hotová by mala byť do konca tohto roku.
Autor TASR
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Baku/Bratislava 15. júla (TASR) - Projekt inteligentnej obce Baš Garvand v Azerbajdžane je skvelým príkladom, ako technológie a odborné kapacity dokážu priniesť praktické riešenia, ktoré zlepšujú ľuďom život. Povedala to v stredu na otvorení azerbajdžansko-slovenského ekonomického fóra v Baku ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.
„Vážime si príležitosť podieľať sa na obnove Karabachu,“ vyhlásila Saková. Minister hospodárstva Azerbajdžanu Michail Džabbarov na podujatí označil výstavbu školy v obci za pamätný projekt. „Táto škola je pre nás darom od našich slovenských priateľov pre budúce generácie detí, ktoré ju budú navštevovať,“ povedal Džabbarov.
Dedina Baš Garvand sa nachádza 18 kilometrov od centra mesta Agdam. Oblasť, ktorá bola roky súčasťou medzinárodne neuznanej separatistickej republiky Arcach obývanej Arménmi, získal Azerbajdžan späť počas vojenskej ofenzívy v novembri 2020.
Výstavbu dediny slávnostne odštartoval prezident Ilham Alijev 24. decembra 2023. Základný kameň Základnej školy Milana Rastislava Štefánika položil slovenský prezident Peter Pellegrini s Alijevom v utorok 14. júla.
Na výstavbe dediny Baš Garvand sa podieľajú slovenské spoločnosti na zákazku azerbajdžanskej vlády. Hotová by mala byť do konca tohto roku. Samotnú školu stavajú ako dar Slovenska Azerbajdžanu. V dedine teraz budujú sociálnu infraštruktúru vrátane administratívnych a servisných budov. Plány zahŕňajú aj výstavbu multifunkčnej administratívnej budovy, zdravotného strediska a materských škôl.
Dedina sa rozprestiera na ploche takmer 480 hektárov, postaviť v nej majú 851 domov pre približne 3700 obyvateľov. Stavajú tam aj cesty s celkovou dĺžkou 35 kilometrov a zároveň inštalujú inžinierske siete. Významnú rolu v zásobovaní energiami zohrajú alternatívne zdroje.
Spomínaná základná škola vznikne na trojhektárovom pozemku. Má v nej byť 35 učební vrátane technických a počítačových, knižnica a laboratóriá fyziky, biológie či chémie. Súčasťou zariadenia bude aj vojenské cvičisko. Na zásobovanie školy elektrinou nainštalujú solárne panely.
(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)
„Vážime si príležitosť podieľať sa na obnove Karabachu,“ vyhlásila Saková. Minister hospodárstva Azerbajdžanu Michail Džabbarov na podujatí označil výstavbu školy v obci za pamätný projekt. „Táto škola je pre nás darom od našich slovenských priateľov pre budúce generácie detí, ktoré ju budú navštevovať,“ povedal Džabbarov.
Dedina Baš Garvand sa nachádza 18 kilometrov od centra mesta Agdam. Oblasť, ktorá bola roky súčasťou medzinárodne neuznanej separatistickej republiky Arcach obývanej Arménmi, získal Azerbajdžan späť počas vojenskej ofenzívy v novembri 2020.
Výstavbu dediny slávnostne odštartoval prezident Ilham Alijev 24. decembra 2023. Základný kameň Základnej školy Milana Rastislava Štefánika položil slovenský prezident Peter Pellegrini s Alijevom v utorok 14. júla.
Na výstavbe dediny Baš Garvand sa podieľajú slovenské spoločnosti na zákazku azerbajdžanskej vlády. Hotová by mala byť do konca tohto roku. Samotnú školu stavajú ako dar Slovenska Azerbajdžanu. V dedine teraz budujú sociálnu infraštruktúru vrátane administratívnych a servisných budov. Plány zahŕňajú aj výstavbu multifunkčnej administratívnej budovy, zdravotného strediska a materských škôl.
Dedina sa rozprestiera na ploche takmer 480 hektárov, postaviť v nej majú 851 domov pre približne 3700 obyvateľov. Stavajú tam aj cesty s celkovou dĺžkou 35 kilometrov a zároveň inštalujú inžinierske siete. Významnú rolu v zásobovaní energiami zohrajú alternatívne zdroje.
Spomínaná základná škola vznikne na trojhektárovom pozemku. Má v nej byť 35 učební vrátane technických a počítačových, knižnica a laboratóriá fyziky, biológie či chémie. Súčasťou zariadenia bude aj vojenské cvičisko. Na zásobovanie školy elektrinou nainštalujú solárne panely.
(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)